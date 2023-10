“Minacce e atteggiamenti ossessivi”: brutto epilogo per Gianni Sperti | Si arriva in tribunale

Gianni Sperti, brutto e duro momento per lo storico opinionista di Uomini e Donne. Ora si arriva, senza se e senza ma, in tribunale.

Anche i duri piangono potremmo dire. Difatti pure il ballerino ora ha il cuore spezzato in mille pezzi. In realtà le sue sono lacrime di rabbia. Fatto sta che non sta di certo passando un gran periodo. Sperti è single e pare stare bene così ma da quando lo è le voci sulla sua presunta omosessualità si sono fatte sempre più forti.

E c’è chi gli domanda gli affari suoi persino nei commenti dei vari post. Inoltre è di continuo attaccato quando condivide sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram alcuni suoi scatti, soprattutto se si tratta di primi piani. Difatti alcuni contengono che pure lui abbia ceduto all’incredibile fascino del ritocchino estetico.

A Uomini e Donne sovente è al centro di vere e proprie bufere mediatiche, talvolta anche in compagnia della collega e grande amica Tina Cipollari che non si risparmia mai. Nell’ultimo periodo Gianni ha discusso in maniera molto forte con Aurora Tropea. Sono volati stracci e parole grosse da entrambe le parti.

“Minacce e atteggiamenti ossessivi”, paura per Gianni Sperti

Tuttavia è risaputo da tempo che i due non vadano d’accordo. Ergo più di tanto quel che è successo non ha stupito nemmeno i numerosi telespettatori. Fatto sta che ora l’opinionista ha ben altro a cui pensare dal momento che le gatte da pelare non riguardano il dating show di Canale 5 nel quale lui opera da tantissimi anni.

Si parla niente di meno che di “minacce e di atteggiamenti ossessivi”. Dunque, capite bene, lui ora ha di che di pensare. E si tratta di qualcosa che forse non gli permetterà di riposare le canoniche 8 ore a notte e a vivere sereno la sua vita. A spifferare tutto è stato il Quotidiano di Puglia. Il racconto dei fatti che spaventa i fan.

Ha deposto in tribunale

Sperti a quanto pare sarebbe entrato nel mirino della persecuzione da parte di un ex compagno di una sua parente che ha iniziato a riempirlo di minacce tramite messaggi. E lui da allora ha molta paura, anche di uscire di casa, soprattutto di sera o comunque quando fa buio o ci sta poca gente in giro. E così per proteggersi è stato costretto a cambiare le sue abitudini.

L’artista, rappresentato legalmente dall’avvocato Marco Polmes, una volta giunto in tribunale, avrebbe confermato la denuncia davanti al giudice Loredana Grasso. Ciò sarebbe avvenuto lo scorso 9 ottobre 2023. L’imputato è un uomo di 51 anni di San Giorgio, Massimo è il riserbo sulla sua identità.