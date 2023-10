Myrta Merlino, stronca la D’Urso definitivamente: carta canta | Perfida rivincita

Myrta Merlino ha stroncato in maniera definitiva Barbara D’Urso. Del resto, come si suol dire, ” carta canta”.

Non deve essere stato di certo facile per i fan, soprattutto quelli della prima ora, di Barbarella appurare che non l’avrebbero più vista al timone del suo storico rotocalco che ha condotto per la bellezza di 15 anni. E stiamo ovviamente parlando di Pomeriggio Cinque. Ciò che poi li ha maggiormente feriti è stato il fatto che, a quanto pare, la loro conduttrice del cuore fosse all’oscuro di ciò.

Non per nulla nel salutarli nel corso dell’ultima puntata di stagione e nel augurare loro una splendida estate, aveva dato loro appuntamento a partire da settembre con il programma. Dulcis in fundo aveva anche sottolineato che lei non aveva alcuna intenzione di lasciare Mediaset e che le voci che giravano da tempo al riguardo erano false.

Come lo erano quelle che la volevano in Rai. Fatto sta che pochi giorni dopo è arrivato il comunicato stampa ufficiale che smentiva ogni cosa da parte dell’Azienda del Biscione. Lei era fuori dal suo rotocalco. Poco dopo è stato rivelato che a condurlo sarebbe stata Myrta Merlino che per adempiere a questo nuovo ruolo ha lasciato La7.

Myrta Merlino stronca definitivamente la D’Urso

La giornalista a inizio della prima puntata le ha voluto mandare un saluto e un ringraziamento mentre la D’Urso che si trovava a Londra per motivi di studio, come ha raccontato lei sui Social dove è per altro molto attiva, le ha fatto un grande in bocca al lupo. In ogni caso poco prima, nel corso di varie interviste, si era intuito che la Merlino volesse dare un taglio diverso al noto rotocalco.

E in effetti tutto ciò si è notato. Alcuni hanno storto in naso, trovando ora Pomeriggio Cinque fin troppo simile a La Vita In Diretta che di fatto sta battendo a livello di share il rotocalco di Canale 5. In ogni caso pare che ora la Merlino stia recuperando moltissimo in tale direzione, nonché nei confronti di Carmelita. Le carte parlano molto chiaro in merito! Anzi cantano!

La rimonta che sa di rivincita della nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque

Tramite alcuni documenti il direttore di Rete ha mostrato la sorta di rimonta che Myrta stia ottenendo nei confronti di Alberto Matano che è sicuramente molto amato dal grande pubblico. Il modo di condurre della giornalista e di intervistare i suoi ospiti, così come il già nominato nuovo taglio da lei dato, piace davvero molto ai vertici Mediaset che sono entusiasti di lei.

Dunque sono assolutamente false le voci, spifferate anche da Dagospia che sussurravano che lei potesse essere già fuori dal rotocalco. Diciamo pure, come si evince dai documenti, che i risultati ottenuti soprattutto negli ultimi giorni sono molto importanti e fanno ben sperare. E la stoccata alla D’Urso è così stata servita.