Avanti un altro, una delle protagoniste in una valle di lacrime: la disgrazia l’ha travolta senza preavviso

Una disgrazia ha travolto una delle protagoniste di Avanti un altro senza alcun preavviso e l’ha lasciata in una valle di lacrime.

Avanti un altro è il format televisivo ideato e condotto da Paolo Bonolis. Il noto presentatore, volto di spicco delle reti Mediaset ha una sua agenzia di spettacolo, in cui, insieme a Sonia Bruganelli, sua ex moglie, da anni lavora ai programmi che lui stesso conduce.

Ciao Darwin e Avanti un altro sono solo 2 degli esempio che vi potremmo fare in merito al lavoro dietro alle quinte che Bonolis porta avanti con molta passione. Quindi, conduttore e autore televisivo, nelle sue trasmissioni ha spesso lasciato spazio ad alcune delle personalità di spicco della TV di oggi.

Sonia negli anni che ha cooperato con suo marito ha visto numerosi volti e li ha scelti per affiancare Paolo nelle sue trasmissioni, non sbagliandone mai nemmeno una. Ad oggi non sono pochi i personaggi di Avanti un altro che si sono guadagnati un posto d’onore in TV.

Tra di essi ce n’è uno che nelle ultime ore è stato colpito da una vera e propria disgrazia che l’ha lasciato letteralmente in una valle di lacrime. Ma scopriamo di chi si tratta.

Un momento molto difficile

Un momento molto difficile per il personaggio in questione che in diretta TV scoppia in una vera e propria valle di lacrime, lasciando spazio ai suoi sentimenti. Stiamo parlando di Sophie Codegoni, che torna alla conduzione di Casa Chi, è stata sorpresa dalla domanda di Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri sul come stesse.

In quel momento Sophie rivela della rottura con Alessandro Basciano e non riesce a trattenere le lacrime per via della fine del loro rapporto. Una vera e propria doccia fredda.

Le parole di Sophie

“Non sto bene, è un momento brutto, bruttissimo, ma lavoriamo, la mia bimba mi fa stare bene e si va avanti. La vita non finisce. Non è il più bel periodo della mia vita, ma ok“. A chi le chiede se la fine della loro storia sia per un tradimento risponde “…Non è facile, ci sono cose che non si sanno. Scusate“.

Dal canto suo, Alessandro, interrogato sull’accaduto afferma “Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi, questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento“.