Drusilla Foer, avete capito chi è davvero? L’attore è di una bellezza disarmante e lo conoscete praticamente tutti

Drusilla Foer, sapete chi sia davvero? L’attore è bellissimo!

Un’immensa artista, così si può descrivere senza se e senza ma Drusilla Foer. Cantante, attrice, scrittrice e conduttrice di successo, è amatissima dagli italiani, bimbi compresi. La sua eleganza innata nel suo modo di parlare e di porsi, oltre che di vestirsi, la rende unica. E che dire della sua classe? Decisamente da manale!

Sul prestigioso palco del Teatro Ariston ci ha incantato sia nelle vesti, decisamente convincenti e vincenti, di co- conduttrice accanto a uno strepitoso Amadeus, sia di eccellente ospite. Lei sa come farci emozionare ma anche strapparci sorrisi e risate. Respira arte da sempre e morde il palcoscenico sebbene in maniera raffinata.

La sua stella brilla in TV e in Teatro e persino al cinema. Il suo libro autobiografico è stato un successo ed è ricchissimo di aneddoti. La sua vita è eleganzissima, come ama definirla lei, ma a quanto pare c’è stato anche tanto dolore. E se del personaggio di Drusilla, che è assolutamente iconico, sappiamo molte cose, che cosa ne sappiamo dell’attore che la impersona?

Drusilla Foer, chi è davvero l’attore

Parliamo di uno con alle spalle tanta gavetta e un curriculum di massimo rispetto, oltre che dotato, indubbiamente, di un talento e di un carisma fuori dal comune. Un giorno è stato preso dalla più viva fantasia e ha creato nella sua mente Drusilla. Oggi è davvero dura pensare che sulla carta lei non esista. O meglio, che sui documenti non compaia questo nome, ma uno maschile.

E parliamo di uno che che ora si è messo decisamente a nudo, parlando dell’amore in tutte le sue innumerevoli sfumature, cantandolo nell’album Dru. Qui parla al maschile Drusilla e lo fa anche in compagnia di Asia Argento che ha debuttato con lei un un brano. Un brano dove c’è indubbiamente molto di lui. Chi è davvero l’attore che è un super schianto. Fuori il nome!

Gianluca Gori, bellissimo e vincente

Parliamo di Gianluca Gori. nato nel 1967 nella splendida città di Firenze. Ha iniziato a muovere i primi passi nell’universo lavorativo come fotografo anche perché la fotografia ha sempre rappresentato per lui un grandissimo e profondo amore, così come l’Arte in generale. La sua carriera ha avuto inizio in Rete e poi si è spostato in ambito televisivo e teatrale.

Nel corso della sua vita ha sofferto molto e ha dovuto combattere, e nemmeno poco, i pregiudizi. Oggi a quanto pare è single ed è felice della sua esistenza. Indubbiamente il lavoro va a gonfie vele e il grande pubblico, così come moltissimi colleghi, lo amano immensamente. E intanto si sogna di rivederlo al Festival nei panni di Drusilla.