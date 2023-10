Carlotta Mantovan, come si è presentata alla cena di classe della figlia: altro che eleganza!

Carlotta Mantovan, come si è vestita la donna alla cena di classe della figlia. Da non credere!

Vive da tempo in Francia ma ha deciso di tornare in Italia per vivere a pieni polmoni la sua esperienza a Ballando Con Le Stelle. Se inizialmente la sua presenza all’interno del noto e seguitissimo programma danzereccio del sabato sera di Rai 1 fosse solo sussurrata, poi, poche settimane dopo, è arrivata la conferma da parte di Milly Carlucci, la sua meravigliosa conduttrice.

Lo ha fatto tramite la condivisione di una clip pubblicata su Instagram dove abbiamo pure potuto ammirare la Mantovan impegnata in una passeggiata a cavallo. Lei, del resto, ama molto cavalcare, i cavalli e la natura in linea generale. Un amore che ha trasmesso di certo anche alla adorata figlioletta Stella, frutto del suo amore con il compianto marito Fabrizio Frizzi.

Quando l’elegante e garbato conduttore ha lasciato precocemente questo mondo a causa di un brutto male, la sua bimba era molto piccola. Nonostante ciò pare che abbia ereditato dal suo papà la grande passione per il mondo dello spettacolo e per la musica. Non per nulla, come ha svelato la sua mamma, lei adora suonare il suo pianoforte.

Carlotta Mantova, come si è vestita per la cena di classe con la figlia

Carlotta, nel chiacchierare con il Corriere della Sera, ha scherzato sul fatto che in realtà la vera showgirl di casa sia sua figlia visto che ama molto cantare e ballare. Lei invece si definisce una sportiva. E in effetti di sport ne pratica tanto, soprattutto all’aria aperta. Di certo poi nel corso dell’estate 2023, si sarà allenata ancora più duramente per apparire al top sulla pista di Ballando.

Lei è felicissima di questa nuova esperienza, così come lo sono i suoi numerosi estimatori che non vedono l’ora di vederla danzare. In questi giorni sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram sta regalando loro alcuni scatti del dietro le quinte in compagnia del suo maestro. Ora però la Mantovan sta facendo parlare di se per il look adottato per una cena di classe della sua Stella.

Look casual e in lungo per la vedova Frizzi

Niente giacca o completo pantalone. La donna ha invece detto sì, complice il gran caldo, nonostante, come il calendario ci insegna, siamo a ottobre inoltrato, un lungo vestito dotato di sottoli spallini beige accompagnato da una borsa che lei porta a tracolla dello stesso colore. Capelli sciolti e trucco leggerissimo. Così i paparazzi di Chi l’hanno immortalata.

Stella invece è elegantissima con una gonna rossa a pois bianchi abbinata a un top bianco candito e delle scarpe nere molto chic dotate di un leggero tacco. Ha i capelli legati in una splendida coda di cavallo e appare molto felice. Del resto con la sua mamma ha un rapporto decisamente forte, complice e speciale. E ora farà un tifo da stadio per lei quando si esibirà in pista a Ballando.