“Mancano pochi giorni”: annuncio pieno d’emozione per Al Bano e Romina | Insieme dall’altra parte del mondo

“Mancano pochi giorni”, l’annuncio ricco di letizia per Al Bano e la Power. Insieme ancora una volta.

La novella è decisamente più che lieta per i loro numerosissimi fan, soprattutto quelli che si possono definire della prima ora. Rivedere ancora una volta insieme il cantante di Cellino San Marco che è tuttora uno dei più amati in Italia e nel mondo con la sua ex moglie è un vero balsamo per tanti cuori infranti.

Non per nulla quando ormai circa 20 anni fa si sono detti addio dopo un lungo matrimonio e la nascita di ben 4 figli in tantissimi non ci riuscivano a credere. Lui si è poi rifatto una vita dal punto di vista sentimentale accanto alla bellissima Loredana Lecciso. Con lei è diventato padre di Jasmine e di Al Bano Junior detto Bido.

La prima ha seguito professionalmente parlando le orme paterne mentre il secondo è un gran studioso e per nulla interessato al vasto mondo dello Spettacolo. Ora a unire ancora di più Al Bano padre e la sua ex moglie Romina è il fatto che a gennaio, subito dopo le festività natalizie, diventeranno nuovamente nonni.

“Mancano pochi giorni”, il lietissimo annuncio per Al Bano e Romina

Dopo esserlo diventati più volte grazie a Cristel ora tocca alla piccola di casa Romina Jr diventare mamma. La ragazza, al quinto mese di gravidanza, ha parlato del suo dolcissimo momento a Verissimo, ai microfoni della deliziosa Silvia Toffanin. Il padre del nascituro è il regista Stefano Rastelli, molto più grande di lei, suo compagno da circa due anni.

Felicissimi della notizia sono sia Al Bano che Romina che non vedono l’ora di tenere tra le braccia il loro nipotino. Nipotino sì dal momento che sarà un bel maschietto. E ora a rendere ancora più magico il tutto arriva pure un secondo lietissimo annuncio. E tra l’altro si parla in esso del fatto che manchino pure pochissimi giorni. I fan sono in estasi.

Di nuovo insieme, dall’altra parte del mondo

In poche parole mancano pochissimi giorni all’assai atteso tour di Al Bano e della Power in Australia. La prima data fissata è il prossimo 21 ottobre che è praticamente alle porte. A darcene l’annuncio è la stessa Romina con un post condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Gli estimatori della coppia, oggi solo canora, hanno immediatamente invaso la comunicazione di cuoricini.

Inoltre i commenti, decisamente assai numerosi, sono tutti molto lusinghieri e volti a far chiaramente intendere quanto entrambi siano tuttora molto amati e apprezzati nel mondo. E ciò, secondo alcuni utenti, potrebbe rappresentare l’ennesima spina nel cuore per la Lecciso che non vede ancora di buon occhio Romina. E ora lei e l’ex se ne vanno in giro dall’altra parte del mondo.