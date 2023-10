Massimiliano Varrese senza vergogna | “Si gratta il c..lo e riprende a…”: la regia invece di censurare riprende tutto

L’attore Massimiliano Varrese compie un gesto raccapricciante in diretta: la segnalazione degli spettatori scatena un vespaio in rete.

L’interprete romano Massimiliano Varrese rappresenta certamente uno dei personaggi più attivi ed interessanti all’interno del loft di Cinecittà.

L’attore ha infatti dato vita a parecchie dinamiche all’interno del reality, in primis all’ormai inflazionato tira e molla con la seducente Heidi Baci, che l’ha però omaggiato di alcuni e clamorosi due di picche in diretta.

Attualmente, Massimiliano Varrese sembra aver accantonato le proprie mire romantiche e, dopo un’apparente tregua, è tornato ad accanirsi contro la collega Beatrice Luzzi.

Nel corso dell’ultimo prime time, in effetti, l’attore ha approfittato dell’ingresso di Jane Alexander nella Casa per scagliare ancora una volta arco e frecce contro la fulva compagna di avventura. Il “Guru” del programma, però, sta sfidando una nemica formidabile: Beatrice Luzzi è stata tacitamente eletta beniamina dei social, come testimonia d’altronde la recente vittoria al televoto. Oltretutto, nelle ultime ore Varrese si è lasciato andare ad un comportamento assai discutibile in diretta, e che ha disgustato il pubblico del digitale terrestre…

Massimiliano Varrese nella bufera: il suo comportamento è inaccettabile

L’attore capitolino ha attinto a piene mani dal confronto tra Jane Alexander e Beatrice Luzzi. Quest’ultima aveva infatti citato la collega di origine britannica in un aneddoto, accusandola di averle soffiato il ruolo della marchesa Lucrezia Van Necker in “Elisa di Rivombrosa”.

Jane Alexander ha quindi deciso di affrontare Beatrice in un faccia a faccia tesissimo e serrato, e preteso le scuse da parte della gieffina. Interpellato da Alfonso Signorini, Massimiliano Varrese ha nuovamente affossato l’ingerenza di Beatrice: in particolare, non avrebbe tollerato che la coinquilina abbia sminuito il talento di Jane Alexander, rivelando pubblicamente che quest’ultima era stata doppiata nella fiction di Cinzia TH Torrini. Il confronto in diretta ha gettato nuove basi per futuri scontri tra titani, ma Beatrice sembra aver ormai conquistato il favore della rete. E l’implacabile web nelle ultime ore ha immortalato Varrese durante un gesto assai inappropriato: benché ai fornelli, l’attore si è grattato il fondoschiena, ed ha poi ripreso a cucinare per i compagni con assoluta disinvoltura!

Le reazioni della rete

La notizia è stata ripresa dalla testata “Novella 2000”, e l’esperta di gossip Deianira Marzano l’ha rilanciata nelle sue Instagram stories. L’influencer ha poi commentato: “Menomale che non man loro…“.

In ogni caso, l’opinabile episodio ha fornito agli utenti dei social l’assist perfetto per rinfocolare l’ormai radicata avversione per l’attore; in compenso, l’ex fidanzata di Varrese e madre di sua figlia Valentina Melis ha ribadito la sua stima nei confronti del gieffino, ed invitato infine gli internauti ad una maggiore moderazione.