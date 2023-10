Maurizio Laudicino, che lavoro fa davvero il cavaliere del trono over: ora sì che si spiega tutto

Maurizio Laudicino, che professione svolge il cavaliere. Ora i telespettatori hanno più chiara la situazione.

Uomini e Donne, ovvero il dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV italiana, è tornato a farci compagnia ogni pomeriggio su Canale 5 da poco più di un mese e già ha messo in atto tanti colpi di scena. Fin dalla primissima puntata di stagione si è capito che pure quest’anno l’indiscusso protagonista sarebbe stato il Trono Over.

E ancora di più lo sarebbe stata la splendida Gemma Galgani. La dama torinese è di certo una delle più storiche del parterre e per lei lo stesso giorno era sceso dalle celebre scale il bel Tony. Tuttavia lei alla fine non ha dimostrato un grandissimo interesse per lui che è comunque rimasto in studio.

Ha invece accettato di frequentare l’affascinante Maurizio Laudicino che è più giovane di lei di diversi anni. Sono usciti diverse volte insieme, andati a cena e hanno pure trascorso un bellissimo weekend in Sardegna. Fatto sta che a parte le chiacchierate, la condivisione di svariati pasti e le passeggiate tra loro non ci sia stato nulla di più.

Maurizio Laudicino, il lavoro che fa spiega tutto quanto

No, il bacio non è mai scattato. Ciò ha lasciato molto perplessi Gianni Sperti e Tina Cipollari. Quest’ultima poi ha incominciato a difendere l’acerrima nemica invitandola dal profondo del cuore a lasciarlo perdere perché secondo lei stava solo perdendo tempo. Lui non è interessato sul serio a lei e la sta prendendo in giro.

Lui, dal canto suo, ha sempre sostenuto che con lei stia bene ma che non gli venga l’istinto di baciarla. In tale direzione ha fatto leva sul fatto che, dopo tante delusioni d’amore, anche recenti, lui voglia andarci piano e viversela giorno per giorno. E anche ciò non convince la vamp. Per lei lui è un grande stratega. E notando il lavoro che fa in molti sui Social hanno iniziato a pensarla come lei.

Un grande esperto di marketing e di comunicazione

Maurizio svolge infatti è un grande esperto di marketing e comunicazione. Opera perlopiù in ambito sportivo e aziendale. Dunque lui con la pubblicità, le parole e le nominate strategie ci sa fare eccome. Possiede anche un suo bel sito ufficiale molto professionale e moderno. Tramite di esso veniamo anche a conoscenza del fatto che organizza corsi di marketing sportivo.

Insomma, siamo innanzi a un grandissimo professionista, nonché padre di ben tre figli nati nel corso di due precedenti matrimoni finiti che ama profondamente le sue creature e il suo lavoro. Tra l’altro ha anche pubblicato un libro e ora con la fama ulteriore ottenuta a grazie a Uomini e Donne l’attenzione su di lui è a mille.