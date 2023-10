Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker insieme al compleanno della figlia: lui però si presenta con la sua dolce metà

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker beccati insieme al compleanno della figlia. Lui non è solo ma in dolce compagnia.

Ce l’hanno fatta, nonostante la fine del loro matrimonio, il primo per lui e il secondo per lei, a mantenersi in buoni rapporti l’affascinante Tomaso Trussardi e la strepitosa showgirl svizzera. E se hanno voluto con tutto il cuore riuscire in questa impresa è soprattutto perché hanno messo al mondo due creature che sono ancora piccine.

E ovviamente in tale direzione stiamo parlando di Celeste e Sole. Ed è proprio in occasione del compleanno di quest’ultima che la famiglia si è riunita. Ovviamente grande è stata la gioia della bambina nel festeggiare anche con il suo papà che vive tuttora nella casa di Bergamo dove fino a poco tempo fa viveva pure lei con la sorella e la sua mamma.

Una mamma super impegnata sia con il lavoro di showgirl sia di imprenditrice nel settore del Beauty. Inoltre ora cerca di muoversi con una certa disinvoltura tra i suoi ingenti impegni professionali e quelli familiari di mamma e di nonna. Una nonna decisamente rock come l’ ha definita un anno fa Alfonso Signorini dalle pagine di Chi,

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker ancora insieme ma lui non è da solo

Il settimanale tra l’altro è stato il primo a spifferare della dolce attesa di Aurora, figlia primogenita di Michelle e del mitico Eros Ramazzotti che è ancora oggi uno dei cantanti italiani più amati nel mondo. Il bimbo si chiama Cesare e di cognome fa Cerza. Il suo papà, il giovanissimo Goffredo, è il compagno di Aury da tantissimi anni e ora in molti mormorano che lui sia deciso a sposarla.

Tuttavia non c’è fretta a riguardo. Ovviamente nonna e mamma Michelle è felice come non mai di vedere la figlia attorniata da tanto amore. Un amore che lei ora come ora non condivide, a quanto pare, con un nuovo compagno. E Tomaso? Lui si è presentato alla festa di compleanno in dolce compagnia.

L’imprenditore in dolce ‘compagnia’

No, non si tratta di una donna anche se soprattutto negli ultimi mesi si è iniziato a mormorare che lui avesse trovato una nuova lei. Stiamo infatti parlando del delizioso Odino che è il suo immenso amore di pelo. Tra l’altro il cagnolino è amatissimo pure da Michelle e dalle loro figlie. Dunque era pure lui un graditissimo invitato.

Tra i due ex c’è grande armonia. Il bene e l’affetto sono rimasti ma non c’è mai stato alcun ritorno di fiamma tra di loro. Alcuni amici molto vicini alla coppia e soprattutto all‘imprenditore hanno spifferato che lui avrebbe voluto riprovarci ma i suoi tentativi a quanto pare sono andati a vuoto.