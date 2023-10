Giselda Torresan sbugiardata da Heidi: la produzione silenzia il microfono ma il pubblico capisce tutto dal labiale

Giselda Torresan messa a spalle al muro da Heidi. La Baci l’ha sbugiardata ma la produzione silenzia il microfono. Tuttavia il pubblico ha sentito ogni cosa!

La bella Giselda di nuovo nella bufera. In molti ricorderanno il fatto che sia entrata per seconda all’interno della Casa Più Spiata D’Italia, dopo dunque il macellaio Paolo. Era stata presentata come una ragazza molto semplice che vive in montagna e che la ama immensamente. Inoltre per avvalorare ancora di più la tesi ha sostenuto più volte che il suo uomo ideale sia Mauro Corona.

Prima di varcare la famosa porta rossa i suoi colleghi di lavoro erano apparsi in video per salutarla. Ed è in quel momento che uno di loro aveva messo in atto un gesto decisamente offensivo nei suoi confronti. Pochi giorni dopo però Fangapage.it ha scoperto, tramite le dichiarazioni di alcuni di loro, che lei dalla fabbrica si era licenziata da tempo.

Insomma, non lavorava più con loro al momento del citato collegamento. Su Instagram poi, dove ha un profilo con un numero elevatissimo di followers, non c’era infatti più scritto di questo impiego. Caso strano poi a poche ore dal suo ingresso al GF l’informazione è magicamente comparsa. Fatto sta che da allora molti telespettatori hanno incominciato a rizzare le antenne.

Giselda Torresan sbugiardata da Heidi

In poche parole in molti, come si può leggere anche sui Social, non credono molto alla grande semplicità e ingente naturalezza di questa ragazza. Secondo alcuni lei starebbe recitando una parte e alcuni suoi modi di fare sono esasperati per renderla ancora di più un personaggio, compreso il suo modo di parlare ad alta voce quasi urlando.

Anche alcune risposte secondo altri sarebbero in qualche maniera pilotate. Altri ancora hanno poi notato che lei spesso e volentieri assuma atteggiamenti molto duri e ben diversi da quelli che ci si aspetterebbe da una ragazza semplice e pura come vorrebbe apparire. E ora Heidi l’ha sbugiardata. La produzione ha silenziato ma a casa si è sentito comunque tutto quanto.

La questione Social che sconvolge

Cominciamo con il dire che sia lei sia altri inquilini parlino un po’ troppo della questione followers. Giselda in precedenza aveva sostenuto, parlando con Garibaldi, di averne molti, o meglio più di tutti gli altri presenti nel gioco, dal momento che era famosa in Veneto. E ora toccando l’argomento con la Baci è venuta fuori un’altra gatta da pelare per il GF.

In poche parole Heidi ha sostenuto di aver visto le foto della Torresan su Instagram e di aver notato che in una indossava un abito per sponsorizzarlo. In quei momenti però la produzione ha pensato bene di silenziare il microfono della ragazza di montagna ma ormai il danno era stato fatto. Che alla fine un’influencer sia comunque entrata all’interno della Casa?