Daniele Liotti, lui è stupendo ma il figlio sembra un principe delle fiabe: che schianto!

Il bellissimo attore Daniele Liotti ha un figlio grande ormai che sembra essere ancora più bello di lui. Non lo conosci? Eccolo qua.

Daniele Liotti è un attore italiano nato a Roma nel 1971. La sua bellezza è innegabile. Quando era ancora molto giovane ha cercato di sfondare nel mondo del calcio, salvo poi comprendere che non era la sua strada. Si iscrive quindi, alla facoltà di Giurisprudenza che però lascia dopo solo 6 mesi.

Quindi ecco il suo esordio in TV in un ruolo di secondo ordine, infatti lo si nota come figurante speciale nel programma di Gianni Boncompagni, Primadonna. Del 1995 l’esordio come attore all’interno della miniserie Non parlo più. Successivamente l’esordio sia al cinema che al teatro.

Sono molti i ruoli che fino ad oggi lo hanno visto come protagonista, siamo sicuri che le sue innumerevoli fan ne ricorderanno qualcuno. Una carriera veramente ricca quella del buon Daniele, costellata da una serie di successi che lo portano fino al ruolo da protagonista in Un passo dal cielo, dove sostituisce Terence Hill.

Insomma, non è solo bello questo Daniele Liotti e anche piuttosto bravo nel suo lavoro. Ma di recente sembra che qualcuno gli voglia rubare la scena.

Il figlio di Daniele Liotti

Daniele Liotti è stato a lungo testimonial di una onlus attiva nel campo della ricerca per quello che riguarda la distrofia muscolare. 2 due fratelli che entrambe fanno cantanti, in particolare Marco che è stato il fondatore del gruppo musciale FiftyFifty. Un uomo riservato Daniele e non lo si vede mai sulle copertine di cronaca rosa.

Dale 2015 è legato sentimentalmente con Cristina D’Alberto Rocaspana, da cui ha avuto anche una figlia. Ma Daniele ha anche un altro figlio Francesco, che ha avuto da una precedente relazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniele Liotti (@daniele.liotti)

Chi è e cosa fa

Francesco Liotti è nato nel 1998, ha quindi 25 anni adesso e si strafacendo notare per la sua bellezza che di sicuro non ha nulla da invidiare a quella di suo padre. Ma i più attenti già conoscono questo ragazzo che sta seguendo le orme del padre nella recitazione.

Il bevuto di Francesco è avvenuto nel 2019, quando aveva poco più di 20 anni e gli è stata affidata una parte in La compagnia del cigno. Riservato proprio come il papà, non si sa molto sulla sua vita privata, se non il suo essere estremamente legato alla sua famiglia.