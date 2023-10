Jane Alexander, avete capito chi è l’ex marito? Lui sì che è famoso (l’ha conosciuto sul set di Elisa di Rivombrosa)

Jane Alexander, sapete chi il suo ex marito? Famosissimo e conosciuto sul set di Elisa di Rivombrosa. Fuori il nome!

In moltissimi, per non dire proprio tutti, se la ricordano nel ruolo della perfida quanto divina contessa Lucrezia in Elisa di Rivombrosa che ha sancito il grande debutto della meravigliosa Vittoria Puccini, oggi attrice super affermata sia per il Grande che per il Piccolo Schermo. La bellezza di Jane, la sua eleganza e la sua fisicità notevole non lasciarono indifferenti i telespettatori.

E la sua sensualità era una vero balsamo per il cuore, nonostante ne combinasse di tutti i colori pur di vedere realizzati i suoi sogni e i suoi loschi piani. Possiamo di certo dire che, come recita un famoso detto, ” una ne faceva e cento ne pensava”. I suoi sguardi e i suoi sorrisetti parlavano e comunicavano più di mille parole.

Non per nulla la Alexander è molto espressiva e sa comunicare tantissimo con gli occhi e con il suo meraviglioso corpo. Fatto sta che allora fu doppiata, come rivelò la stessa nel corso di alcune interviste a cuore aperto. E ciò avrebbe fatto storcere il naso a Beatrice Luzzi, oggi inquilina della Casa del Grande Fratello.

Jane Alexander, fuori il nome del suo ex marito

L’ex star di Vivere ha raccontato ai colleghi che la Alexander le avrebbe soffiato il ruolo della famosa contessa. Jane che ha sentito tutto quanto ha deciso di intervenire entrando nella Casa e dicendo come era andato davvero le cose. La Luzzi ci è rimasta malissimo ed era sul punto di piangere. Ora si mormora che lei potesse ripetere a giorni l’esperienza.

Difatti già in passato, quando però si parlava ancora di Grande Fratello Vip, lei ci ha partecipato. E ora, Alfonso Signorini le ha fatto nuovamente la proposta in diretta. Fatto sta che ora è ancora grande la curiosità che vige su di lei e sulla sua vita privata. Sapete chi è il suo ex marito? Lo ha conosciuto proprio sul set di Elisa di Rivombrosa, Fuori il nome!

Christian Schiozzi, il padre di suo figlio Damiano

No, non si tratta di un attore ma di un segretario di produzione il cui nome è Christian Schiozzi, Si sono innamorati in pochissimo tempo. In soli dieci mesi, come ha svelato lei stessa, si sono conosciuti e innamorati. Si sono sposati e sono diventati genitori di Damiano, il loro unico figlio. Anzi, lei lo aveva già nella pancia nelle battute finale della serie.

E in una scena le regista ha voluto che partecipasse come comparsa anche il padre del nascituro come immenso gesto d’amore oltre che romantico. Purtroppo l’idillio per loro durò poco. E durante la sua esperienza al padre di tutti i reality l’attrice parlò anche di momenti di grandissima sofferenza.