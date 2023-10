Martina Colombari, si mostra senza un filo di trucco | Tutti però notato solo un dettaglio: “Non usare però tutta quella…”

Martina Colombari senza un filo di trucco. Arriva il commento che spiazza: ” Non usare però la chirurgia estetica”.

Ne ha fatta certamente di strada Martina Colombari da quando ancora giovanissima ha vinto il concorso di bellezza per antonomasia nel nostro Paese. E stiamo parlando ovviamente di Miss Italia che allora era ancora trasmesso su Rai 1. Per lei si sono immediatamente aperte, anzi, sarebbe meglio dire letteralmente spalancante, le porte del vasto mondo dello Spettacolo.

Richiestissima come modella e fotomodella, nonché nelle vesti di testimonial per svariati marchi e numerose realtà, era presentissima in TV sia come co-conduttrice che come gradita ospite di tanti programmi, salotti televisivi inclusi. Pian piano ha anche scoperto il suo grande amore per la recitazione.

Per tantissimo tempo l’abbiamo ammirata in fiction di successo come Carabinieri e Un Medico in Famiglia. Splendida poi è stata nel Restauratore accanto a uno strepitoso Lando Buzzanca, così come in qualche episodio dei Cesaroni. Ha anche lavorato per il Grande Schermo apparendo in svariati film di successo come Quello che le ragazze non dicono o Paparazzi.

Martina Colombari, come è davvero senza trucco

Successivamente Martina si è avvicinata al Teatro dove opera perlopiù negli ultimi anni con splendide tournee. Tra le sue più recenti esperienze televisive è impossibile non rammentare quella con l’adorato figlio Achille, frutto del suo amore con il marito Billy Costacurta, con il quale ha partecipato a Pechino Express.

Con il suo consorte, come ha rivelato la stessa in nome della sua innata schiettezza, durante una lunga intervista a cuore aperto rilasciata per Oggi, che le ha anche donato una bellissima copertina, ha trascorso in passato dei momenti difficili con tanto di crisi. Ha anche parlato di tradimenti ma alla fine è tornato il sereno. Ora però sta facendo parlare di se non per la sua vita privata ma per via di uno scatto ove appare struccata. Come è davvero lei al naturale.

“Non usare però la chirurgia estetica”, il commento di un fan

Ovviamente lo scatto, condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, è stato prontamente invaso da tanti cuoricini palpitanti e numerosissimi commenti. Moltissimi sottolineano quanto lei si effettivamente ancora oggi molto bella. Altri ancora la invitano, con il cuore in mano, a non usare la chirurgia estetica per fermare i segni del tempo che prima o poi arrivano per tutti.

E c’è chi però ha malignato sul fatto che lei sia già ricorso al botulino e ai vari ritocchini estetici o chi invece non ha gradito la sua scelta di apparire senza un filo di trucco solo per mostrare la sua avvenenza. E quest’ultime persone sono stata prontamente zittite dai fan dell’attrice nonché etichettate come invidiose.