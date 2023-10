Aurora Ramazzotti, sommersa d’insulti: il motivo è il figlio | Non c’è pace per la figlia della Hunziker

Aurora Ramazzotti, ancora una volta pioggia di insulti per lei. Il motivo? Il figlioletto.

La primogenita del mitico Eros e la splendida Michelle Hunziker ancora una volta nel mirino, decisamente acceso, degli haters. Ormai ci deve aver fatto l’abitudine dal momento che da anni i leoni da tastiera non le danno tregua. Qualsiasi cosa faccia o non faccia, dica o non dica viene presa di mira sui Social.

Da quando poi è diventata per la prima volta mamma, mettendo al mondo il piccolo Cesare, frutto del suo amore con il suo storico compagno Goffredo Cerza, l’attenzione mediatica è diventata sempre più forte nei suoi confronti. L’influencer ha trascorso una bellissima estate con la sua famiglia, compresa la madre.

Michelle, dal canto suo, è single da tempo e, come ha rivelato lei stessa a Verissimo, sta bene così. Ora è più che mai concentrata sul suo lavoro di conduttrice nonché di imprenditrice nel settore della Bellezza e suoi suoi ruoli di nonna e di mamma di ben tre figlie. Ricordiamo infatti che lei è anche genitrice, oltre di Aury, anche di Sole e Celeste che ha messo al mondo con l’ex Tomaso Trussardi.

Aurora Ramazzotti, sommersa di insulti

Con lui mare che la neo mamma non abbia alcun rapporto. La Hunziker invece lo sente con una certa regolarità per il bene assoluto delle creature che hanno in comune. Fatto sta che se la showgirl svizzera, tra le più amate in assoluto dagli italiani, pare agli occhi dei fan più accomodante, la figlia maggiore pare possedere un caratterino decisamente più battagliero.

E ora che ha ricevuto le ennesime critiche si è certissimi che risponderà a tono. Tanto più che l’hanno colpita nel suo essere mamma. E ciò è un argomento per lei molto delicato. Il tutto è nato dopo che i paparazzi che, si sa, sono sempre in agguato, l’hanno immortalata per un’uscita. E il particolare notato non è molto piaciuto a una parte del vasto popolo del Web.

Le foto che fanno scattare le critiche

Ciò che in poche parole avrebbe fatto saltare la classica mosca al naso è il fatto che la ragazza si porti sempre con se la sua fidata tata. In molti hanno incominciato a mormorare che lei è talmente giovane che non ne ha davvero bisogno. Altri che sia eccessivo chiedere l’auto di una babysitter anche solo per andare a fare due compere con il proprio figlio nel passeggino.

Insomma, possiamo dire che gli haters ma anche semplicemente utenti molto puntigliosi e criticoni, non si siano risparmiati in quanto a critiche. E c’è anche chi, con malizia e cattiveria, ha chiesto se lei lavora talmente tanto da dovere la necessità di assumere una tata 24 ore su 24. E il Caos intanto impazza.