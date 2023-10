Allieva di Amici nella bufera: “Ma non era fidanzata?” | La regia riprende tutto

Amici, un’allieva nella bufera. ” Ma non era fidanzata?”, l’insinuazione che non passa di certo inosservata mentre la regia non taglia un bel niente.

Il padre di tutti i talent è iniziato ad andare in onda solo da una manciata di settimane ma già dietro le quinte e soprattutto all’interno della famosa casetta nascono le prime simpatie. Si creano gruppetti, amicizie, inimicizie e piccoli flirt. I partecipanti, sia per quanto concerne la danza che il canto, sono sovente molto giovani.

Anzi, in alcuni casi, solo di poco maggiorenni. Pertanto sono assai inclini alle cotte che poi svaniscono in una nuvola di sapone dopo poche settimane o dopo che sono usciti dal programma. Altri ancora, complice la situazione, si avvicinano a una persona in particolare pensandola di farla franca. In che senso?

Nel senso che pur essendo microfonati e ripresi dalle telecamere si fanno i fatti propri, dimenticandosi del fatto che ciò che fanno e che dicono può essere mostrato in video e poi ripreso pure prontamente sui Social. Dunque i loro amici, fidanzati e familiari possono sostanzialmente scoprire ogni cosa, anche dei tradimenti.

Amici, allieva nella bufera

Ora nel mirino del Gossip che va davvero molto forte anche nel nostro Paese c’è una bella allieva. Lei aveva sostenuto di essere fidanzata ma ora sta dimostrando di avere un certo interesse per un allievo. E anzi, parlando con lui, non ha voluto nascondersi in tale direzione. Gli ha proprio detto sul muso che le piace.

Lui è apparso lusingato e alquanto divertito. Gli occhi gli brillavano e lo sguardo era alquanto furbetto. E il suo sorriso, alquanto malandrino, ha reso il quadro ancora più chiaro. I due sono complici e il fatto di stare vicini, di sfiorarsi e di tenersi le mani è l’ennesima prova che ci sia una grande attrazione. Di chi stiamo parlando? Fuori i nomi!

Mew bacia Matthew, ma non è fidanzata?

Di Mew e Matthew che, complice uno specchio bello ampio alle loro spalle, hanno mostrato perbene le loro espressioni nel parlarsi. In particolare, come abbiamo già rivelato poco fa, è stato lui a essere maggiormente notato in tale direzione. Tuttavia quella super chiacchierata sarebbe lei per il fatto che sarebbe già occupata sentimentalmente parlando.

Ora i fan non sanno che pensare. Alcuni criticano i modi di fare della ragazza, mentre altri fanno il tifo per la neo coppia che si è scambiata già i primi baci. E tra i vip ed ex star del programma a essere felice per loro è anche la divina Annalisa che infatti ha posto un bel like sotto la clip relativa.