Romina Power, come ha reagito alla gravidanza della figlia: la reazione più assurda ce l’ha avuta Albano

Romina Power, come ha reagito la cantante e attrice dalla gravidanza della figlia. Reazione pazzesca di Albano.

Ormai è chiaro che non si tratti di una voce di fondo ma della mera verità: Romina Carrisi Jr è in dolce attesa. Se soltanto pochissimi giorni fa la notizia era in forse, ora sia ha la certezza. Lei è incinta da ben 5 mesi e si tratta di un maschietto. Il padre è Stefano Rastelli che di mestiere fa il regista televisivo.

I due si sono conosciuti dietro le quinte di Oggi è un altro giorno. Lui era appunto impegnato alla regia mentre lei presentissima alla corte della meravigliosa Serena Bortone in qualità di affetto stabile. Pian piano i due sono usciti allo scoperto e sul seguitissimo Profilo Ufficiale della ragazza hanno incominciato ad apparire i primi scatti di coppia.

Lui è molto più grande di lei e già papà di due ragazze. Ed è per questo motivo che inizialmente Romina ci era voluta andare, come si suol dire, con i piedi di piombo. Oggi è sempre più innamorata del suo compagno che ha saputo della gravidanza della sua lei mentre si trovava per lavoro in Bangladesh.

Romina Power, come ha reagito alla gravidanza della figlia

Lei invece era in Croazia, dalla sorella Cristel che è già mamma da moltissimi anni. In quei giorni si percepiva particolarmente stanca e strana. Ha fatto il test ed è risultato positivo. Ovviamente la prima persona che ha contattato per dare la lieta novella è stato Stefano e successivamente ha voluto parlarne con entrambi i suoi genitori.

Stiamo ovviamente parlando dei mitici Albano Carrisi e Romina Power. I due, che sono indubbiamente molto diversi dal punto di vista caratteriale, hanno reagito, e pure prontamente per la verità, in maniera del tutto differente, innanzi all’annuncio fatto dalla loro adorata figlia terzogenita. Lo ha rivelato lei a Verissimo, dalla divina Silvia Toffanin.

La cantante è entusiasta mentre Albano lascia di stucco

“Papà all’inizio mi disse un parola pugliese irrepetibile, è molto contento, premuroso, mi accudisce più del solito”, ha svelato con un luminoso sorriso la ragazza. E la mamma? Come ha reagito Romina Power alla notizia? ” Quando sono rimasta incinta era molto entusiasta“, ha raccontato la neo mamma.

La Power, così come la sorella maggiore Cristel, le sono particolarmente vicine in questo periodo e le daranno anche una mano poi quando nascerà il bimbo. La nascita è prevista per metà gennaio. A essere più precisi si prospetta il parto per il 14 gennaio. E intanto all’interno delle famiglie Carrisi e Rastelli si inizia a fare il conto alla rovescia.