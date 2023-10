Uomini e Donne, cacciato l’uomo più ‘amato’ dalla De Filippi | Lo sfogo: “Siete ridicoli”

Uomini e Donne, cacciato dal programma il più ” amato” da Maria. Il suo amaro sfogo.

Sono attimi di tensione molto forte per il noto dating show di Canale 5. Ora, uno dei cocchi della vedova Costanzo, è stato cacciato senza se e senza ma dallo studio. E nemmeno Maria può fare qualcosa per richiamarlo. Lui non l’ha affatto presa bene e sui Social, dove è parecchio attivo, si è lungamente sfogato.

Del resto lui ci aveva creduto in quel percorso ed era diventato un volto molto amato dai telespettatori. Bello e affascinante, alla conduttrice le ricordava moltissimo un suo pupillo. E stiamo parlando niente meno che di Stefano De Martino che è sempre più lanciato come showman non solo per il Piccolo Schermo ma anche per il Teatro.

Peccato che il ragazzo non godesse pienamente della stima e della fiducia di Gianni Sperti, storico opinionista del programma. Difatti il ballerino ha iniziato a sentenziare che c’era qualcosa in lui che non lo convinceva. Niente di personale, per carità. Semplicemente trovava che l’interesse iniziale che lui aveva dimostrato per la ragazza non ci fosse più. Era scemato, ecco.

Uomini e Donne, il pupillo di Maria cacciato dallo studio

Del resto, come esattamente accade nella vita quotidiana, a telecamere spente, può accadere che nel frequentare una persona capiamo che non ci siano le basi per creare una storia. Magari l’abbiamo idealizzata troppo o forse nel conoscerla meglio abbiamo intuito che sia troppo diversa da noi. O ancora non è scattata la scintilla e non ci attrae sul serio.

Fatto sta che se lui era lì in studio era per corteggiarla. Dunque se non era interessato a lei doveva andarsene, altrimenti l’avrebbe in qualche maniera presa in giro. In ogni caso non è stato lui ad andarsene. No, difatti è stato cacciato dalla giovane donna che aveva intuito il suo disinteresse. Di chi stiamo parlando?

Michele Longobardi e il suo duro sfogo, ” Siete ridicoli”

Lei è la bellissima tronista Manuela che ha cacciato dalle file dei suoi pretendenti Michele Longobardi che è stato fin da subito uno dei grandi protagonisti del suo trono. I due sembravano molto complici e affiatati ma poi qualcosa si è rotto. E notandolo si è arrivati al triste epilogo. Lui però si è molto arrabbiato sui Social dal momento che alcuni utenti lo hanno fortemente attaccato.

Alcuni difatti gli hanno dato, senza tanti giri di parole, del buffone sostenendo che lui stava solo prendendo in giro la tronista per accaparrarsi una buona fetta di visibilità. L’ex corteggiatore non ci sta e parte al contrattacco. ” Siete ridicoli”, questa è stata la sua laconica ma comunque esemplare risposta. E chissà che non sia lui il prossimo tronista nel 2024.