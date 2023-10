Marisol Castellanos, a soli 17 anni è già famosissima: l’avete già vista in tv prima di Amici

Prima di Amici avete già visto Marisol Castellanos in TV. Qualcuno sicuramente la ricorderà. La ragazza a soli 17 anni è già famosissima.

Marisol Castellano Aguillera è una delle nuova ballerine all’interno della Scuola di Amici di Maria De Filippi. Di origini cubane, ma vive a Biella con la sua famiglia. La sua, per la danza, è una passione che affonda le radici molto lontano negli anni, infatti sembra che abbia iniziato a ballare all’età di appena 6 anni.

Inizialmente alcuni problemi di salute l’hanno portata da interrompere il suo percorso, salvo poi riprenderlo qualche anno dopo. Risolte le problematiche di salute si iscrive in una scuola di ballo di Biella e continua coltivare il suo sogno.

Sono ormai trascorse le sue prime settimane all’interno della scuole di Canale 5 e sembra proprio che la ragazza si trovi perfettamente a suo agio al suo interno. Un’enorme possibilità di mostrare tutta la sua bravura nella danza.

A volerla fortemente in squadra è stata Alessandra Celentano. Come in molti sapranno la coach di danza non brilla di particolari difficoltà nell’ammettere che un ballerino gli sia piaciuto o meno e se ha voluto Marisol, probabilmente nella ragazza ha visto un grande talento che lei stessa vuole coltivare.

Per Marisol non è la prima volta in TV

I più attenti si sono già ricordati di lei, ma forse qualcuno non la ricorda. Il grande impegno che Marisol mette nella sua danza la spinge sempre a dare il massimo e aveva già provato ad avere fortuna in TV. Non è la prima volta che capita e in genere si tratta sempre di grandi talenti.

Marisol avrà un intero anno scolastico per farsi apprezzare soprattutto per le sue doti. Certo ha solo 17 anni e probabilmente è ancora molto immatura, ma questo non le impedirà, di certo, di raggiungere i suoi obiettivi. Quello che la smuove? Una grande passione.

Marisol si racconta alla maestra Celentano #Amici23 pic.twitter.com/QjWBg0J8Mq — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 4, 2023

Dove l’avete già vista

“Ho cominciato a muovere i primi passi quando avevo solo sei anni. Dopo uno stop dovuto a qualche problema di salute ho ripreso in quinta elementare alla Dance 4 di Biella e da l’ non ho più abbandonato. Oggi pratico sia danza che pole dance, nella variante ‘pole art’, una disciplina molto impegnativa che fa dell’espressività e della scioltezza i suoi punti forti”.

Proprio nell’arte della pole dance si è esibita qualche anni fa sul palco di Italia’s got Talent. Era giovanissima, allora come oggi, ma comunque aveva già dato lustro del suo enorme talento.