Paolo Masella, cosa gravissima durante la notte: “Mi è arrivata la voce che…” | Disastro al Gf

Paolo Masella durante la notte si è reso protagonista di un evento veramente gravissimo, non se lo aspettava proprio nessuno.

Paolo Masella è uno dei concorrenti del Grande Fratello di quest’anno. Il reality show anche quest’anno torna a far parlare di se e i suoi concorrenti si fanno conoscere non solo dai loro coinquilini, ma anche da pubblico a casa che sta iniziando ad affezionarsi alle loro storie.

Poche settimane all’interno delle 4 mura e già sono nate le prime relazione, le prime simpatie, le prime amicizie a che qualche discussione che forse gli abitanti della casa potevano anche evitarsi. Ma si sa, lo spettacolo è spettacolo e un po’ di pepe è veramente indispensabile.

Masella si è fatto conoscere per il suo essere giovane, bello, con un gran bel fisico e senza social. Sì, avete capito bene, a 25 anni, Paolo non è iscritto a nessun social, anche se sembra veramente assurdo, ma è così. Nonostante ciò è riuscito comunque a prendersi gli apprezzamenti dal pubblico.

L’assenza dai social, non ci permette di sapere molto di lui, se non che è un ragazzo che ama viaggiare, fa il macellaio e passa molto tempo in palestra.

Cosa è successo nella notte

Come accennavamo in precedenza, anche se non sono molte le settimane di permanenza all’interno della casa, si sono già create le prime amicizie e i primi legami affettivi. Ma in fondo è proprio il meccanismo del reality a portare questo 24 ore su 24 chiusi all’interno di una casa, si ha pur bisogno di qualcuno a cui appoggiarsi.

Paolo aveva stretto un legame, che sembrava essere importante con Letizia, salvo poi allontanarsene negli ultimi giorni. Le motivazioni non sono chiare, ma la ragazza è rimasta molto delusa dal suo comportamento avendogli raccontate elementi importanti della sua vita. Letizia allora si confida con Arnold e gli chiede se lui ha un parere in merito, il ragazzo avanza l’ipotesi che Paolo si sia preso una cotta per la ragazza e se ne sia allontanata, essendo essa fidanzata.

Il chiarimento

Preso in considerazione questa possibilità, Letizia decide di andare a parlare con Paolo per chiarire la situazione perché per lei “è una cosa grave quella che è successa, perché io ti ho detto delle cose fondamentali e non te le ricordi se ti comporti così“.

Ma Paolo spiega che in realtà “mi è arrivata la voce che ti piacevo, che piacevo a Valentine, tutte le ho sentite. La notte stessa ti sei messa a piangere sul letto che devo pensare? Io non me lo faccio il problema perchè posso anche privarmi di una cosa per non fare avere problemi a te…“. Insomma, per il momento sembra che le cose si siano chiarite, ci sarà bisogno di ulteriori chiarimenti? Lo scopriremo nelle prossime settimane.