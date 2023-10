Riccardo Guarnieri, ora ufficializza tutto dopo il Trono Over: chi è la bellissima fidanzata

Riccardo Guarnieri ha ufficializzato il suo legame. Chi è la bellissima.

Uomini e Donne è iniziato ad andare in onda su Canale 5 da un mese. E nel parterre non figura un affascinante cavaliere che è stato per tanto tempo uno dei suoi indiscussi protagonisti. Parliamo di Riccardo Guarnieri. L’uomo negli ultimi tempi era ritornato, gettando nello scompiglio la sua storica ex Ida Platano.

Alla fine lei, profondamente stanca dei suoi continui tira e molla, lo ha mandato bellamente a quel paese in Tv. Ha trovato poi l’amore in Alessandro Vicinanza con il quale la liason procede a gonfie vele. E Riccardo? Lui voleva trovare la donna giusta e così ha iniziato a frequentare diverse dame.

Fatto sta che alla fine nessuna gli andava mai bene. Nel corso dell’estate 2023 erano iniziate a circolare delle voci che parlavano del suo abbandono del programma che indubbiamente tanta fama gli ha donato nel corso del tempo. Nessun litigio con Maria De Filippi. Semplicemente lui non sarebbe potuto tornare in quanto felicemente fidanzato.

Riccardo Guarnieri ha ufficializzato tutto quanto

O meglio, inizialmente si mormorava, che stesse uscendo da settimane con una bellissima ragazza. E alcune fan sono riuscite a scovare delle informazioni su di lei tra cui il fatto che sia pugliese. Altre sono anche riuscite a immortalare la coppia durante un’uscita ma solo di spalle. Molti pensavano che si potesse trattare di un fuoco di paglia ma così non è stato.

E ora Guarnieri ha voluto mettere le cose ben in chiaro. No, non ha mostrato la sua dolce metà con tanto di posati o scatti molto personali. Semplicemente in una Storia caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, ha voluto mettere i puntini sulle i e svelare comunque chi sia la donna che gli ha rubato il cuore.

Lo scatto parla chiaro

Niente nomi. Semplicemente vediamo lui alla guida che tiene stretta in una mano quella della sua lei, decisamente molto curata. Della donna possiamo solo ammirare un paio di gambe messe in primo piano. Chiaramente se il cavaliere ha fatto questa scelta è per far capire che fa sul serio con la sua lei.

Ovviamente ora le sue estimatrici, che sono decisamente numerose, sono molto felici per lui e già sognano ad occhi aperti i romantici fiori d’arancio. E chissà che la vedova Costanzo non decida di invitarlo come ospite in una puntata del suo celebre dating show insieme alla sua fidanzata per una presentazione ufficiale e pubblica.