Michele Bravi disperato: l’ha dovuto fare per forza | La fine di un’era

Per Michele Bravi è la fine di una vera e propria era. L’ha dovuto fare per forza, ma i fan non possono ancora crederci.

Michele Bravi nato a Città di Castello nel 1994 è uno dei più limpidi talenti che la musica italiana abbia potuto regalarci negli ultimi anni. Una voce suadente e forte allo stesso tempo. Michele si è fatto conoscere partecipando alla settima edizione di X-Factor e vincendola.

La passione per la musica, contraddistingue le sua vita fin da quando era piccolissimo. Era un bambino quando decide di entrare nel coro dei piccoli della sua città, prima ancora di iscriversi ai provini per X-Factor.

Durante la sua partecipazione al talent show viene notato, per la sua bravura da Tiziano Ferro che decide di scrivere un pezzo per lui e proprio questa canzone lo conduce fino alla vittoria del programma di Rai2. Una carriera che sembra essere segnata dal successo, almeno prima dei fatti di cronaca che lo hanno visto protagonista.

In molti ricorderanno la battuta d’arresto avuta da Michele Bravi in seguito a un incidente in cui è stato coinvolto nel 2018 e per via del quale morì un motociclista.

Michele Bravi e una nuova vita

Quell’incidente ha cambiato la vita a Michele in maniera veramente determinante. Secondo quanto rilevato dalle forze dell’ordine il cantante fece una manovra vietata che avrebbe portato all’incidente e alla morte di un 58enne. Accusato di omicidio stradale cancellò tutto i suoi impegni, perdendo molto in termini di apprezzamento da parte del suo pubblico.

Il processo si è concluso con sospensione della pena e non menzione nel casellario giudiziario anche per via dell’assenza di precedenti a suo carico. Per ben 2 anni di Michele non si sono avute notizie in TV, ma adesso ha un posto fisso nel programma Amici di Maria De Filippi. Nelle scorse ora ha pubblicato sul suo profilo un video per annunciare un radicale cambio d’assetto,

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Bravi (@michelebravi)

I cambi look di Michele Bravi

Non è certo la prima volta che Michele ci propone un cambio di look radicale. Gli piace cambiare e assecondare quelle che sono le fasi della sua vita. Se sia stata solo una spuntatina o un cambiamento radicale, questo ancora non lo sappiamo ma lo scopriremo presto.

Al momento dal semplice post non si riesce a comprendere molto. I fan sono molto curiosi e non aspettano altro che la prima apparizione di Michele in TV.