Elisabetta Gregoraci, chi c’è sotto le lenzuola con lei: coccole e baci nel lettone | Altro che Briatore

Elisabetta Gregoraci, beccata così. Chi si nasconde sotto le lenzuola, nel lettone, con lei. No, niente Briatore!

Se parliamo di Elisabetta Gregoraci indubbiamente ci stiamo riferendo a una donna bellissima e dotata di una sensualità fuori dal comune. Il suo sguardo è magnetico e lei è elegantissima qualsiasi capo scelga di indossare. Il suo fisico è al top e dotato delle classiche curve poste al punto giusto. Lei ama molto prendersi cura di se, si ama, si vuole bene e si rispetta.

E ovviamente tutto ciò si trasmette anche nella sua esteriorità che è assolutamente eccellente. Certo, Madre Natura è stata assai generosa con lei, questo sì, ma c’è pure da ammettere che lei non se ne sia stata con le mani in mano. Difatti la showgirl e attrice calabrese non ha mai nascosto il fatto di seguire una dieta sana, varia, equilibrata e bilanciata.

E parliamo di una delle più amate e seguite non solo nel nostro Paese ma nel mondo. E con ciò ci riferiamo a quella mediterranea. Oltre a ciò cerca di mantenersi costantemente idratata bevendo i 2 canonici litri di acqua al giorno. Ely poi è una gran sportiva e trova sempre il tempo per allenarsi o fare comunque sia del sano movimento.

Elisabetta Gregoraci, baci e coccole con lui nel lettone

Anche durante la pandemia e i vari lockdown che si sono succeduti non ha mai smesso di farlo, possedendo una bella palestra in casa sua. E le sue foto mentre si allenava, con pettorali e lato b in vista, hanno mandato in men che non si dica in tilt i suoi tanti estimatori. Lo stesso si può dire che sia accaduto quest’estate grazie alla condivisione su Instagram di tante sue foto in costume da bagno.

Tuttavia costoro possono solo sognare. Difatti lei da tempo è felicemente fidanzata con Giulio Fratini. In ogni caso stanno vivendo in maniera molto discreta la loro relazione. Lei mette sempre al primo posto il figlio Nathan Falco che ha messo al mondo con l’ex marito Flavio Briatore con il quale va molto d’accordo. E ora lei è stata beccata così nel lettone. Chi c’è con lei sotto le lenzuola.

Dolcissima con Diva

Elisabetta si è lasciata andare a momenti di vera tenerezza con il suo infinto amore di pelo che si chiama Diva. I due hanno dormito teneramente abbracciati. Lei sta ancora dormendo e ha gli occhi bei chiusi. Con molta probabilità si tratta di uno scatto realizzato quando lei non poteva accorgersene, come dire, a tradimento.

Ovviamente il fatto che poi lei stessa lo abbia caricato in una Storia sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, significa che le sia molto piaciuto. Del resto lei ama moltissimo mostrare ai suoi fan anche questo suo lato più dolce e romantico nel senso più etimologico del termine che in effetti loro dimostrano di apprezzare a iosa.