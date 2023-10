Romina Power e Al Bano, vuotato il sacco sul divorzio: la verità su Loredana Lecciso | “Lei è stata un altro…”

Romina Power e Al Bano, svuotato il sacco senza se e senza ma sul loro divorzio. Arriva ora la verità su Loredana Lecciso. “Lei è stata un altro…”.

Sono stati per tantissimi anni una delle coppie più belle, unite e amate del vasto mondo dello Spettacolo. Sono stati insieme praticamente una vita e hanno messo al mondo ben 4 figli. Sono anche diventati nonni e presto lo diventeranno nuovamente visto che la loro figlia più piccola è in dolce attesa.

Stiamo parlando di Romina Jr che per anni è stata in TV uno degli affetti stabili di Serena Bortone e del suo Oggi è un altro giorno. Fatto sta che molti ancora oggi rimpiangono la fine del matrimonio tra il cantante di Cellino San Marco e la star americana. In tantissimi poi hanno sperato in un loro ritorno di fiamma che tuttavia non c’è mai stato,

E non c’è mai stato nemmeno quando i due si sono riuniti. La loro reunion era da vedersi infatti solo dal punto di vista professionale e musicale, niente di più. Hanno dato alle stampe nuove canzoni e dato il via a dei tour in tutto il mondo dove sono tuttora molto amati. E nel frattempo è cresciuta, a quanto pare, la rivalità tra la Power e la Lecciso, nuova compagna di Al Bano.

Romina Power e Al Bano, svuotato il sacco sulla fine del loro matrimonio

Che non scorra buon sangue tra le due è cosa ben nota e assodata. Come lo è il fatto che ciò sia anche fonte di grande dispiacere per il cantante che sogna una famiglia allargata bella unita. Fortunatamente per lui pare che i suoi figli avuti con Loredana, e parliamo di Jasmine e Albano Jr detto Bido, vadano d’accordo con quelli nati nel corso della sua lunga relazione con Romina.

Fatto sta che a un certo punto il chiacchiericcio si è fatto talmente incessante su Al Bano, la Power e la Lecciso che lui, in occasione di una sua ospitata a Verissimo, ha voluto spiegare come stavano davvero le cose. In poche parole lui ora come ora vede l’ex moglie come una sorella mentre il suo grande amore è Loredana. E ora arriva la verità sul ruolo che lei ha avuto nella fine del suo matrimonio.

Loredana non centra nulla, è stato altro a dividerli

Sempre dalla Toffanin, l’artista pugliese ha aperto il suo cuore. Ha voluto sottolineare che lei non centri nulla con la conclusione della sua lunga storia d’amore con Romina. E durante una sua nuova intervista a Oggi ha ribadito il concetto, sottolineando che quando si sono conosciuti e hanno iniziato a frequentarsi, lui non stava più con la Power.

A dividerli dunque non è stata la showgirl ma ben altro. Sarebbe, come ha anche raccontato in alcuni sui libri autobiografici lo stesso Al Bano, la mariajuana. Lei, a detta sua, la fumava di continuo e a lui dava molto fastidio. Ciò è iniziato ad accadere dopo la scomparsa dell’adorata figlia primogenita Ylenia che rappresenta ancora una grande ferita per entrambi.