Chanel Totti, pizzicata per strada così: ‘ma come si è conciata?’ | Incredibile ma vero

Chanel Totti di nuovo nella bufera. Come è apparsa in strada la figlia del Pupone e della Blasi. Da non credere!

Non deve essere facile per una ragazzina, alla quale manca davvero poco per raggiungere la maggiore età, avere come due genitori personaggi tanto in vista, amati e nel contempo chiacchierati. E non lo è soprattutto quando si lasciano dopo un lungo matrimonio e la nascita di ben 3 figli. Lo sa bene, anzi, benissimo Chanel Totti.

Lei è la secondogenita del Pupone e della splendida Ilary Blasi. Il suo fratello maggiore si chiama Christian e una più piccola Isabel. Lei, dal canto suo, va d’accordissimo con entrambi i suoi genitori, nonché con i loro rispettivi compagni. Nel caso di Francesco parliamo di Noemi Bocchi mentre in quello della Blasi dell’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Tra l’altro pare che quest’ultimo sia diventato anche molto amico di Cristian Babalus, noto tiktoker e fidanzato di Chanel, sebbene nelle ultime settimane si sia parlato di una fortissima crisi sentimentale tra di loro. La ragazza, dal canto suo, non ha mai smesso di incantare i suoi numerosi followers con scatti e veloci video della sua vita di sedicenne.

Chanel Totti, come si è conciata per uscire di casa

Una vita, come molti utenti mormorano, decisamente profondamente diversa da quelle di molte sue coetanee che si trovano pochi soldi in tasca e vanno a scuola con l’autobus la mattina presto. Chanel ama il lusso, l’eleganza, il Web e la Moda. Tempo fa ci ha anche mostrato il suo armadio che è decisamente molto ma molto ordinato.

Grande sportiva, possiede una fisicità davvero notevole. Fisicamente assomiglia moltissimo alla sua celebre mamma anche se ora che la conduttrice ha cambiato colore di capelli, la somiglianza è meno evidente. Ora Chanel ha fatto parlare per un suo look. Un look per il quale lei ha optato per uscire di casa. Gli utenti sono sconvolti. Come si è conciata.

Microtop, legging attillati e fisici al top

Coda di cavallo, zero trucco, microtop nero, leggings rosa super aderenti e scarpe da ginnastica bianche candide. Con questa tenuta si è messa ad allenarsi con tanto di piegamenti e affondi la giovane. Lei indubbiamente ama moltissimo questo look, tant’è che è stata proprio lei stessa a renderlo noto tramite il caricamento del contenuto in oggetto in una Storia su Instagram.

Non guarda in camera ma è bella concentrata sugli esercizi che sta mettendo in atto, volti a rassodare ulteriormente il lato b. Ovviamente se lei si può permettere l’outfit proposto è perché è bellissima. giovane e al top della forma. E del resto con un papà che è un fuoriclasse del pallone e una mamma attenta alla linea, il risultato non potrebbe essere che questo.