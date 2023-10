Gf Vip, ex concorrente finito in ospedale: flebo al braccio e triste sfogo | Attimi di panico per tutti

Gf Vip, un ex concorrente è finito in ospedale con la flebo al braccio. Il suo triste e doloroso sfogo.

Attimi di panico e di tanta, tantissima paura, per un ex celebre vippone. Il fatto è accaduto tutto nelle ultimissime ore. Parliamo di una corsa in ospedale. Qui lui appare, senza se e senza ma, con una flebo al braccio. Ovviamente è ben chiaro il fatto che non stia bene. Si parla di crollo fisico ed emotivo per lui. E ha bisogno di riposo.

Chiaramente i suoi fan, che sono tra l’altro parecchio numerosi, si sono messi subito in allarme e ora giustamente vogliono saperne di più. Lui chiede maggio rispetto e prega per se e per la sua famiglia che viene sempre al primo posto. Certo, il momento che sta passando non è dei migliori e ciò ò ben lampante.

E non lo è perché ha appena visto distrutto il suo sogno d’amore. La liason aveva fatto sognare ad occhi aperti i più ed era stata coronata con l’arrivo di una splendida creatura. La prima per la sua giovane compagna ma non per lui che ha già vissuto l’intensa gioia di mettere al mondo un figlio.

Gf Vip, ex concorrente in ospedale con la flebo attaccata

La coppia si è conosciuta grazie alla loro partecipazione al padre di tutti i reality in versione vip, condotto dal carismatico Alfonso Signorini. Inizialmente molti pensavano che una volta che entrambi fossero usciti dal gioco la loro liason si sarebbe dissolta come neve al sole. Così non è stato ma ora, in seguito a numerose crisi, si sono detti addio.

Si è parlato di tradimento, o meglio, di una serie di tradimenti da parte di lui, che a sua detta non ci sono mai stati. Ha comunque ammesso le grandi incomprensioni con la sua dolce metà che li ha portati a staccarsi ma lui non si arrende. Ora non sta bene e per l’appunto, come già detto prega. Di chi stiamo parlando?

Alessandro Basciano e il suo duro sfogo

Di Alessandro Basciano. Per la verità le voci che lo volevano lontano dalla sua bellissima Sophie Codegoni erano già nell’aria da tempo ma è solo da pochissimi giorni che l’influencer, nonché ex tronista, ha dato la notizia, decisamente triste ai suoi fan. Ora il dj sta male e, fortemente pressato e stressato, ha bisogno di pensare maggiormente a se e alla sua salute.

Chiede maggiore rispetto per la figlia che è ancora piccola e, anzi, dichiara pure che avrebbe voluto proprio per la sua creatura che questa situazione, che è di certo molto delicata, fosse gestita più lontana dal clamore mediatico. Così non è stato e ora i suoi fan si stringono forte intorno a lui, augurandogli ovviamente una pronta guarigione.