Uomini e Donne, sciagura per l’ex tronista: purtroppo non ce l’ha fatta più | La brutta notizia di poche ore fa

Uomini e Donne, si parla di vera sciagura per la famosa e bellissima tronista. Non ce l’ha fatta più. La notizia che spacca i cuori.

Brutte news per il noto dating show di Canale 5 e per la sua meravigliosa conduttrice Maria De Filippi. Di certo la comunicazione, che è ormai ufficiale, le sarà giunta come una sorta di doccia fredda, pardon, gelata. Tra l’altro lei si affeziona moltissimi ai partecipanti ai vari suoi seguitissimi programmi e per molti di loro diventa pure come una seconda mamma.

Fatto sta che ora un’ex tronista sta trascorrendo un momento decisamente molto duro per lei. Lei che è diventata sempre più un personaggio a tuttotondo oltre che un’influencer molto richiesta e seguita sui Social dove è indubbiamente molto attiva sia per svago sia per lavoro. Parliamo di una giovanissima e bellissima donna che ha fatto girare la testa a tanti.

Molti la ricorderanno sul trono poco più che maggiorenne. Non uscì dal programma senza nulla di fatto. Difatti, in seguito all’assai romantica caduta di petali di fiori, ha messo in luce il suo amore per il suo corteggiatore. Peccato che poi il loro legame si sia rivelato ben presto il classico fuoco di paglia.

Uomini e Donne, sciagura per l’ex tronista

Tuttavia lui non le ha mai portato rancore. Anzi i due sono rimasti grandi amici. Non per nulla si sono sovente difesi reciprocamente quando hanno iniziato a ricevere sul Web svariate critiche se non veri e propri attacchi. Lui è diventato tronista a sua volta ma la sua corteggiatrice scelta si è rivelata ben presto quella sbagliata per lui.

E così dopo svariate settimane trascorse insieme, i due si sono detti addio,. Fatto sta che poi lui ha fatto molto chiacchierare per la sua grande amicizia, che persiste tuttora, con un altro grandissimo protagonista del celebre dating show di Canale 5 che ha pure partecipato al padre di tutti i reality. E stiamo parlando di Luca Salatino mentre l’ex della tronista è Matteo Ranieri. Avete capito chi sia lei? Per lei che è arrivata la sciagura.

Sophie Codegoni, lontana dal suo Alessandro Basciano

Sì, stiamo parlando della splendida Sophie Codegoni, che aveva incontrato l’amore durante la sua assai intensa esperienza all’interno della Casa Più Spiata D’Italia nelle fattezze di Alessandro Basciano, molto più grande di lei e già papà. Con lui ha coronato il suo sogno di diventare mamma. Peccato che il loro idillio sia già bello che finito.

Tuttavia, come ha raccontato l’esperto di Gossip Amedeo Venza nel corso di un’intervista, pare che l’uomo stia cercando di ritrovare un nuovo equilibrio, oggi perso, con la sua giovane compagna. Insomma, forse davvero nulla è perduto e ben presto il sereno tornerà tra di loro, anche per il bene della loro creatura.