Manila Nazzaro, vuota il sacco su Lorenzo Amoruso: “Umiliata, denigrata e…” | Cosa succedeva in casa

Manila Nazzaro, l’ex Miss Italia, come un fiume in piena sull’ex Lorenzo Amoruso. Ha parlato di umiliazione. Cosa succedeva tra le mura domestiche.

Ha lasciato interdetti i più la fine della lunga storia d’amore tra la bellissima Manila e il calciatore Lorenzo. I due avevano anche partecipato a Temptation Island e pareva che la loro partecipazione all’interno dei viaggio dei sentimenti li avesse aiutati a capirsi di più e a superare svariate incomprensioni.

Alla fine avevano iniziato a convivere e si parlava per loro di fiori d’arancio. I fan erano al settimo cielo e non vedevano l’ora di vederli marito e moglie. Lei pareva molto felice. Successivamente è arrivato l’annuncio dell’annullamento delle nozze e poi la doccia fredda: l’idillio era finito e i due avevano iniziato ad andare per strade diverse.

Lorenzo durante una diretta con Biagio D’Anelli aveva parlato in maniera molto chiara di tradimenti da parte di lei che la showgirl ha rispedito al mittente sostenendo che secondo lei nemmeno lui l’abbia mai tradita. Fatto sta che a quanto pare Amoruso non abbia ben digerito la sua scelta di chiudere.

Manila Nazzaro ha vuotato il sacco su Lorenzo Amoruso

In ogni caso pare che la Nazzaro abbia preso la decisione, decisamente importante e delicata, dopo averci riflettuto molto a lungo, diciamo dopo mesi interi, in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Una volta che è uscita dalla Casa lei lo ha trovato molto diverso. E lui di contro ha iniziato a sostenere che non l’aveva riconosciuta all’interno del padre di tutti i reality.

Insomma, a quanto pare, i primi grandi screzi tra di loro, sfociati poi in dure diatribe, sono nati in quel periodo. Ovviamente non si tratta di qualcosa di piacevole che però lei oggi ha dimenticato. Oggi che è di nuovo felice grazie alla presenza del suo nuovo lui. E stiamo parlando di Stefano Oradei. Tuttavia che cosa è successo nell’ultimo periodo con Lorenzo? La vippona ha vuotato il sacco.

“Umiliata e denigrata…”, che cosa accadeva in casa

Manila ha sostenuto che violenza fisica non ci sia mai stata ma verbale sì. Difatti molte parole hanno ferito lei, i suoi figli e i suoi familiari. In poche parole quando parlavano a casa lui sovente usava frasi poco carine nei suoi confronti. “Se per una volta ti dico che le tue parole mi feriscono e tu volutamente me le ripeti vuol dire che mi vuoi volutamente perdere”, ha dichiarato a Verissimo la Nazzaro.

Poco dopo ha aggiunto: ” Il mio coraggio è stato di dire basta a delle modalità per me inconcepibili e inaccettabili. Io mi sentivo umiliata, denigrata, offesa. E lo erano anche le persone a me vicine”. A poco a poco è riuscita a ritrovare me stessa e iniziare a trovare un suo nuovo equilibrio e la forza di credere ancora all’amore grazie a Stefano che ha saputo aspettarla.