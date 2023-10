Carlo Conti, la collega rivela chi è davvero il conduttore: “Dopo 6 mesi la morte di mio marito lui…”

La collega rivela la vera identità di Carlo Conti. Svela il comportamento del presentatore subito dopo la morte di suo marito. Nessuno si aspettava dichiarazioni di questo genere da parte sua.

Il presentatore toscano Carlo Conti è sicuramente uno dei personaggi più apprezzati nel mondo della TV. La Rai ha fatto di lui un vero e proprio punto di riferimento, gli ha affidato una serie di programmi di spicco per il palinsesto televisivo. Per 3 anni direttore artistico e conduttore di Sanremo, attualmente è impegnato in Tale e quale, ma ha anche occupato la fascia preserale della Rai.

Nonostante i numero grattacapi che l’audience ha dato alla Rai in questo ultimo periodo, Carlo è sempre stato in grado di portare a casa un ottimo risultato. Il conduttore è molto apprezzato perchè in grado di essere estremamente empatico con il suo pubblico.

La sua carriera è iniziata quando era ancora giovanissimo, anche se, come molti suoi colleghi ha iniziato nel mondo della musica facendo il disc jokey. Un mondo, che ancora oggi lo appassiona tantissimo e che lo accomuna ad altri pilastri della TV italiana, come Gerry Scotti e Amadeus.

Mentre in molti si chiedono se possa essere lui il prossimo direttore artistico di Sanremo, dopo l’addio di Amadeus che avverrà il prossimo anno, una sua collega parla di lui in diretta nei salotti di Mara Venier.

Carlo Conti smascherato

Carlo Conti piace al pubblico e i dati dello share parlano chiaro in merito. Piace perchè si mostra una persona vera, molto vicina al suo pubblico. Possibile che il presentatore possa nascondere un’altra versione di se stesso, completamente differente da come appare.

A parlare di lui ci ha pensato Loretta Goggi che ha raccontato tutta la verità su Carlo Conti. Ha fatto un salto temporale a quando, nel 2011 morì suo marito Gianni Brezza. Conti fece proprio questo a Loretta Goggi, nessuno potrebbe mai crederci.

Un grande cuore

La perdita di suo marito, del suo compagno di una vita intera ha mandato in crisi Loretta Goggi, che non sapeva come affrontare questa situazione. Una crisi sa cui la Goggi non sarebbe uscita se non fosse stato per Carlo che l’ha riportata subito in TV a Tale e Quale.

“Non pensavo potesse significare davvero una ripartenza, però in effetti è stato così. Quando mi chiamò per Tale e Quale Show io non mi sentivo in grado di giudicare, penso sia la cosa più brutta e difficile da fare. Carlo invece mi disse che tanti avrebbero partecipato solo se ci fossi stata io, per essere giudicati da qualcuno di competente. Mi sono buttata e sono ormai 12 anni che lo facciamo“.