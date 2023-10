Giuseppe Garibaldi, altro che storia d’amore con Beatrice! Vomitata la triste strategia

Giuseppe Garibaldi, l’inquilino e la sua strategia. Altro che liason con la bella Luzzi!

All’interno della Casa Più Spiata D’Italia negli ultimi giorni sta tenendo banco la relazione intrecciata tra il giovane modello calabrese e l’attrice, ex star di Vivere. I due sono indubbiamente molto diversi e possiedono anche moltissimi anni di differenza. Fatto sta che pare che vadano davvero molto d’accordo. E tra di loro è già scattato pure il primo bacio.

In ogni caso questo legame non convince molto i telespettatori, così come gli altri inquilini. Tuttavia Beatrice sembra felice di avere accanto a se il bel Garibaldi e pare essere molto presa di lui, sebbene si trattenga dal momento che ha due figli a casa che la guardano. Lui, dal canto, suo vuole viversela senza pretese anche se per tanti vorrebbe semplicemente giocarsela.

Insomma, la sensazione che hanno in tantissimi, è che lui stia per l’appunto semplicemente giocando con La Luzzi, dunque che non gli interessi davvero. Forse, come alcuni sentenziano sui Social, lui ha deciso di crearsi una storiella per attirare maggiore attenzione su di se. Tanto più che lei, pur essendo amatissima dal pubblico, non lo è dagli altri collegi nel gioco.

Giuseppe Garibaldi, altro che amore con Beatrice!

Inoltre il fatto che lui non la difenda mai direttamente quando gli altri, Massimiliano Varrese, pronunciano critiche nei suoi confronti, come ha sottolineato nel corso della puntata serale il sempre accorto Alfonso Signorini. Anche Cesara Buonamici, la nuova opinionista, è alquanto scettica riguardo a questa storia d’amore.

Fiordaliso e Ciro, che tengono aggiornati i telespettatori sui vari pettegolezzi del reality, non sono convinti ma piuttosto alquanto scettici. E ora persino il già nominato Varrese, che non vede proprio di buon occhio la Luzzi, ha preso le sue difese, sostenendo che le si stia davvero affezionando a lui e teme che poi la donna possa andare incontro a un’amara delusione. E ora spunta l’idea di strategia.

La vera strategia dell’inquilino calabrese

A tirare fuori l’argomento sono stati i già menzionati Ciro e Massimiliano che sono coloro con i quali Giuseppe si confronta di più. Entrambi sono convinti che lui non sia sincero con l’attrice e al di là dell’antipatia che possono provare per lei, ciò lo trovano scorretto. Anzi, hanno iniziato a dire che se lui si comporta così è per ingelosire la stessa Samira Lui che è la sua vera preda.

Anita poi ha spifferato che quando erano nel magazzino lui era tutto eccitato all’idea di vedere entrare presto nuove ragazze nella Casa. Anche lei sostiene che lui non stia prendendo davvero sul serio la sua liason con Beatrice che invece è molto presa di lui. E intanto sul Web è scoppiato il Caos ancora una volta.