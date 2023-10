Alessandra Celentano colpita alle spalle: è successo durante la puntata di Amici | Scontro infuocato

Scontro infuocato per Alessandra Celentano. La coach di Amici è stata presa di mira proprio durante la puntata in diretta del programma, ecco cosa è successo tra i banchi della scuola.

Amici di Maria De Filippi è il talent show più vecchio della nostra TV. Nei palinsesti Mediaset da più di 20 anni, il programma ha dato spazio a moltissimi talenti giovani italiani, che cercavano solo il modo di emergere. Ricordiamo che proprio da questo programma sono usciti talenti della musica come Emma Marrone e Alessandra Amoroso, ma anche Stefano de Martino che oggi è un apprezzato presentatore, oltre a Giulia Stabile e Elena D’Amario.

Ogni singolo alunno è dovuto passare attraverso il giudizio di quelli che prima erano chiamati professori e adesso coach, anche se la sostanza non cambia. Tra i volti storici del programma, presente nell’organigramma fin dalla prima edizione c’è Alessandra Celentano, un volto che ha voce in capitolo quando si parla di danza classica.

Alessandra, nipote del cantante Adriano Celentano, si è fatta conoscere non solo per la sua preparazione per quello che riguarda la danza classica, ma anche e soprattutto per i suoi modi severi e le sue opinioni sempre estremamente dirette. Insomma, Alessandra non le manda a dire e sono passati alla storia del format alcune commenti poco carini che ha negli anni riservato a ballerine e ballerini che secondo lei non erano meritevoli del banco.

Probabilmente proprio questo suo modo di fare l’ha resa poco amata dagli ex alunni e dal pubblico in generale, ma sicuramente, un attacco come quello che ha ricevuto non se lo aspettava.

Presa alla sprovvista

In fondo Alessandra Celentano non fa altro che applicare i metodi duri che da sempre sono utilizzati nell’ambiente della danza classica da dove lei arriva. Ricordiamo che Maria l’ha voluta proprio per la sua preparazione, quella di una ex ballerina che per molti anni è stata la prima ballerina all’interno dei teatri e delle compagnie.

L’attacco che ha dovuto subire arriva da un suo ex allievo Samuele Barbetta, ballerino che aveva preso parte alla 20esima edizione del talent. Un accusa che arriva in seguito a un commento della Celentano contro Elia, attuale alunno della scuola.

L’aspra critica della Celentano ad Elia

Dopo la sua esibizione Elia si è sentito dare del mimo dalla Celentano. Alessandra risponde a Maria che le chiede un’opinione sull’esibizione: “io ho segnato che mi è sembrato un mimo dramma questo che ho visto. Una rappresentazione di mimo accompagnato da musica. Che devo dire da quel punto di vista era abbastanza carino, ma un mimo. Sì un mimo dramma e non altro. Un mimo che si muove, un mimo che fa anche delle cose“.

E poi continua “non è mica una brutta cosa. I mimi sono bravissimi. Però con i ballerini sono cose proprio diverse… A me è sembrato un mimo dramma e lo dico. Non c’è nulla di cattivo. Il lavoro del mimo è un lavoro bello e importante. E ci sono dei mimi che si muovono molto bene“.