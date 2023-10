Domenica In, l’ospite senza la minima vergogna: “casta da 10 anni perché…” | Mara Venier gelata

Bomba in diretta televisiva per Mara Venier: la rivelazione dell’ospite a “Domenica in” fa scalpore sui social network.

La conduttrice Mara Venier ha recentemente inaugurato la sua ultima stagione a “Domenica in”: dopo molti anni di onorata militanza nel programma di Rai1, si appresta infatti a trascorrere più tempo a fianco del marito Nicola Carraro, dei figli e dei nipoti.

L’impegnativo contenitore televisivo, in effetti, la costringe a lunghe maratone presso la pubblica emittente, e Mara Venier ha annunciato l’intenzione di dedicarsi a progetti televisivi più leggeri ed elastici.

Non a caso ha infatti varato la rubrica “Il salotto di zia Mara” all’interno di “Domenica in”, ed aveva annunciato: “Parleremo di tante cose: simpatiche, divertenti, stupidate, un po’ i fatti della settimana…“. Per inaugurare il nuovo spazio durante l’ultima puntata ha quindi mandato in onda un video che riassumeva la carriera della showgirl Flavia Vento, presente in studio e recentemente finita nella bufera a causa di alcune esternazioni clamorose.

La soubrette ha infatti rivelato sui social di aver assistito ad un’apparizione della Madonna; le dichiarazioni successive, se possibile, hanno ulteriormente diviso gli ospiti in studio e gli spettatori…

Mara Venier e la cronaca della apparizioni a Flavia Vento

Flavia Vento ha argomentato: “Prima di scrivere quel post ci ho pensato molto bene, però l’ho scritto con il cuore. Tutte le mattine vado a camminare in un campo da golf, dove c’è una sorgente. Ogni mattina vado lì, perché sento che c’è qualcosa di sovrannaturale e che mi collega con la natura. Proprio dove c’è la cascata, ho sentito questo profumo di rosa molto intenso… Ho visto come una luce fortissima, e ho visto una signora con un vestito color cielo. Aveva sopra il capo 12 stelle che brillavano e mi ha detto: ‘L’umanità ha bisogno di pregare, presto mio figlio tornerà’…“.

Lo strabiliante racconto ha fatto insorgere Simona Izzo: “Ma avevi mangiato? Avevi fatto colazione?“, e anche Mara Venier è intervenuta: “Ma hai sentito bene? Ha detto quelle parole, chiare, limpide, nette?“. Simona Izzo ha rincarato la dose: “Erano le 7.30 del mattino? Eh, vedi? La colazione!“. L’attrice romana ha inoltre attribuito alle immagini girate da Flavia Vento un’origine piuttosto plausibile: “Ma non è il sole che ti segue, è un riflesso! È un riflesso del cellulare: se gira, è perché tu muovi il cellulare“. Flavia Vento, però, ha difeso strenuamente la propria versione: “Sono felice per quello che è successo: ho ricevuto un messaggio e ho sentito nettamente queste parole. Le ho anche scritte. Siete liberi di crederci o meno“.

Mara Venier e la castità di Flavia Vento

Alba Parietti, presente in studio, ha indagato: “Ma perché la Madonna ha scelto te?“. Senza scomporsi, la showgirl ha replicato: “Perché ero atea, e ho abbracciato la fede, e sono casta da 10 anni. È una mia scelta“.

Memorabile la chiosa di Alba Parietti: “Sei casta da 10 anni? Se viene premiata la castità, io sono rovinata!“.