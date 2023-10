Ilary Blasi ‘sfigurata’: per alcuni è irriconoscibile | Ma cosa l’è capitato in viso

Ilary Blasi, la showgirl ” sfigurata”. Per alcuni lei è assolutamente irriconoscibile, un’altra. Il racconto dei fatti.

Non è un gran momento a livello professionale per l’ex signora Totti. Dopo che ha ricevuto l’ennesimo tapiro dallo storico inviato di Striscia La Notizia Valerio Staffelli, grandissima è la preoccupazione dei suoi tanti fan. Del resto durante in quel frangente, durante il quale è apparsa in tenuta casual e sportiva mentre andava a fare la spesa, aveva fatto la rivelazione che da tempo aleggiava nell’aria.

Lei non ha alcun contratto in essere con le Reti Mediaset. E dopo l’abbandono, anche se lei sui Social avrebbe parlato non di addio ma di una sorta di arrivederci, di Belen Rodriguez, niente pare più impossibile agli italiani. Tuttavia molti si appigliano al fatto che per la Blasi il discorso potrebbe essere ben diverso per via della sua lunga e grande amicizia con la Toffanin.

Fatto sta che alle presentazioni del palinsesti non è stato fatto il suo nome per qualche conduzione. L’Isola dei Famosi si farà ma a quanto pare potrebbe non esserci lei al suo timone. E lei, nel corso della finalissima della stagione passata, non aveva dato appuntamento a quella dopo. E questo suo modo di fare aveva iniziato ad allarmare i più.

Ilary Blasi ” sfigurata”, un’altra

In ogni caso lei non ha mai smesso di mostrarsi sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, con foto e veloci video della sua estate. L’ha trascorsa sia al mare sia in montagna e soprattutto in compagnia del suo Bastian Muller. I due fanno coppia fissa da mesi e mesi e sono sempre più affiatati che mai.

Ciò chiaramente rappresenta la classica coccola per l’anima per i fan della Blasi che di recente ha deciso di cambiare look a livello di chiome Ama infatti portarle più mosse, persino ricce, e ben più scure. Ora però ha lasciato a bocca aperta i più per via di alcune fotografie assai recenti. Lei sembra un’altra e per alcuni è addirittura ” sfigurata”.

La foto che fa discutere

La bella Ilary è stata tra le invitate della festa di compleanno di Roberto Cenci. Fra i presenti Paolo Bonolis, Paolo Noise e Michelle Hunziker. Ed è proprio una foto in loro compagnia che ha allarmato i più. Moltissimi difatti hanno stentato a riconoscere in quella donna Ilary. Alcuni hanno iniziato a dire che ha esagerato con la chirurgia estetica che le ha stravolto il viso.

Altri ancora hanno mormorato che aveva semplicemente sbagliato nella scelta del make up. In realtà può essere semplicemente che la luce presente in quel momento in sala non fosse delle migliori e che pertanto sia a causa di quest’ultima che la showgirl romana appaia molto diversa dal solito.