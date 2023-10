Disastro Serena Bortone, dopo la chiusura del suo programma un’altra mazzata: risveglio pessimo

Risveglio pessimo e assai amaro per la splendida Serena Bortone. Per lei è arrivata la mazzata.

Non sta vivendo indubbiamente un gran momento dal punto di vista professionale la Bortone. Dopo averci deliziato per tutta estate sui Social, in particolare su Instagram, con tante foto e numerosi video delle sue vacanze in giro per il mondo, è tornata di recente in TV con un nuovo programma, pensato appositamente per lei.

Inizialmente, come del resto aveva annunciato la stessa mesi e mesi fa tramite la condivisione di un post, doveva chiamarsi Le Parole. Successivamente c’è stato un cambio in tale direzione ed è stato annunciato un titolo diverso. E parliamo di Che Sarà. Lei si è detta carica ed entusiasta per questa sua nuova sfida lavorativa che la vede impegnata su Rai 3 e non più dunque su Rai 1 come al solito.

Ciò è stato visto dai suoi fan, che sono decisamente numerosi, come una sorta di retrocessione. In ogni caso, notando lei sempre più in forma nelle ultime settimane, avevano tirato un bel sospiro di sollievo. Peccato che ora lei non possa fare lo stesso. E così anche sta settimana, il lunedì mattina, ha contato su un risveglio decisamente molto duro da digerire.

Serena Bortone, nuova mazzata per lei

Certo, lei è una grandissima professionista con alle spalle un curriculum e una gavetta di massimo rispetto ma, come si suol dire, non tutte le ciambelle escono con il buco. Ovviamente per lei ciò costituirà un grandissimo dispiacere. Anche perché il suo cuore si era appena ripreso da un’altra cocente delusione. E stiamo parlando della chiusura definitiva di Oggi è un altro giorno.

Per tre anni di seguito lei ci ha fatto compagnia su Rai 1, dal lunedì al venerdì, nel primo pomeriggio con il suo talk in compagnia del suoi affetti stabili tra cui figurava anche Romina Carrisi Jr che è in dolce attesa. E se da un lato la giornalista ora è felice per la sua cara amica ora ha un’altra bella gatta da pelare. E parliamo di una super mazzata.

Il suo nuovo talk non supera il 4% di share

In sostanza, dati alla mano, i risultati a livello di share riscontrati anche sabato e domenica scorsi, sono stati alquanto deludenti. E mai lei con il suo nuovo programma è riuscita anche solo minimamente a superare il 4% di indici di ascolto. Ciò è chiaramente preoccupante ma forse, come sostengono alcuni estimatori, è anche la fascia oraria a non aiutarla.

Del resto lei va in onda nel giorno prefestivo e festivo dell’ora di cena dove molte persone amano trascorrere del tempo con i propri cari o amici fuori casa. Ergo, non riescono a seguirla da casa, bei tranquilli. Ovviamente, come sottolineano altri, a parte qualche fan della prima ora, forse tanti altri che la seguivano ad Oggi è un altro giorno a causa dell’orario non riescono più a farlo.