Chiara Giordano, avete capito di chi è figlia? Povero Raoul Bova non lo sapeva proprio

Chiara Giordano è proprio sua figlia, povero Raul Bova, questo particolare non lo conosceva, Possibili guai in vista? Scopriamolo insieme.

Chiara Giordano è nota a tutti per essere stata l’ex moglie di Raul Bova. La loro è stata un’unione che è durata per ben 13 anni e da cui sono nati due figli Alessandro Leon e Francesco. Ma ovviamente lei è molto di più che semplicemente l’ex moglie di Raul Bova. Chiara nutre una forte passione per il ballo che le ha permesso di conoscere quello che è il suo attuale compagno Andrea Evangelista, ballerino e coreografo.

Classe 1973, è nata a Perugia ed è un affermata produttrice cinematografica. Fondatrice della società che ha firmato alcuno dei grandi successo che la TV ci ha proposto fino a questo momento, come Sbirri, ma anche anche Come un delfino che vede proprio Raul Bova come protagonista.

Ormai nota al pubblico televisivo nel 2019 prende parte nella disciplina del ballo al talent show Amici Celebrieties che ha al timone Maria De Filippi. Nei due anni successivi è protagonista su Tim Vision di Dottoressa Giordano che parla di cure per glia gli animali.

Una donna molto riservata quando si parla della sua vita privata, difficilmente si lascia andare a confessioni di qualsiasi genere. Ma il nome del padre è altisonante nel suo ambente, scopriamo di chi si tratta.

Chi sono i genitori di Chiara Giordano?

Chiara Giordano, nonostante abbia scelto di intraprendere una carriera completamente differente da quella che è la storia della sua famiglia. In effetti la Giordano arriva da una famiglia di avvocati. La mamma è Annamaria Bernardini di Pace, noto avvocato matrimonialista che ha anche preso parte ad alcuni programmi televisivi.

Il padre invece è scomparso prematuramente nel 2015, l’uomo era un professione di Diritto Romano presso l’università. Lei però ha scelto una carriera completamente differente.

Chiara non ha seguito le orme della famiglia

Chiara ha deciso di non seguire la strada della sua famiglia, sembra che il diritto non facesse per lei. Proprio per questo motivo ha realizzato quello che era il suo sogno fin da bambina. Infatti la donna si è laureata con 110 e lode alla facoltà veterinaria.

Peccato che la sua carriera ha subito un piccolo imprevisto “Al cinquantesimo esame mi sono accorta che ero allergica a tutti gli animali del mondo. Però, a quel punto, la laurea l’ho voluta portare a termine“