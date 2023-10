Ricordate Cristina Parodi? Dopo il successo folgorante è scomparsa nel nulla, eccola oggi

Cristina Parodi ha avuto un successo veramente assoluto, poi all’improvviso è sparita nel nulla. Scopriamo oggi cosa fa la giornalista.

Strano il caso di Cristina Parodi, classe ’64, sorella maggiore di Benedetta Parodi, nota al pubblico per i suoi programmi culinari, è una giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice italiana. Esordisce in TV nei primi anni ’80 dopo aver conseguito un diploma classico e una laurea in lettere moderne.

Da giovane giocava a tennis, ma lasciò quella carriera per dedicarsi alla TV. Inizia la sua carriera collaborando con delle piccole emittenti, prima di debuttare come giornalista per Odeon TV nel 1988 occupandosi di trasmissioni sportive, proprio come fa durante i suoi primi anni in Mediaset negli anni ’90.

Dopo aver preso parte a Calciomania e Pressing collabora con Studio Aperto, il primo telegiornale Mediaset, a cui fa seguito il TG5 che lei stessa inaugura nel 1992 con Enrico Mentana, Clemente Minun, Lamberto Sposini e Cesara Buonamici. Una serie di incarichi, tra cui la conduzione di Verissimo e alcune apparizioni in TV, compresa come presentatrice di Domenica In, per un curriculum di tutto rispetto.

Poi però, il silenzio, sono ormai anni che Cristina non la si vede in TV. Ma cosa fa adesso la giornalista? Lo scopriremo di seguito.

Cosa fa ora Cristina Parodi

Sembra che l’epidemia Covid abbia segnato profondamente Cristina, spingendola ad abbandonare definitivamente la TV, anche se di lei non si avevano notizie già da diverso tempo. Un periodo che in realtà ha segnato tutti. Cristina in questo lasso di tempo è stata impegnata con il Cesvi grazie al quale ha intrapreso una serie di iniziative importanti.

A preoccuparla di più, durante la pandemia, è stato suo marito Giogio Gori, che “ha continuato a lavorare sempre, andando in comune, uscendo. Avevamo paura per lui, avevamo paura per noi che invece stavamo a casa. Ma Giorgio è una persona che non si ferma davanti a niente ed è come se si fosse convinto di essere invincibile“.

Tra famiglia e imprenditoria

Lasciata da parte definitivamente la TV, Cristina Parodi si dedica alla sua famiglia e alle sue iniziative imprenditoria. Lei e Giorgio Gori si sono sposati nel 1995 e hanno 3 figli. Ma oltre ad essere una moglie e una mamma, Cristina è anche la co-fondatrice, insieme alla sua amica Daniela Palazzi di Crida Milano.

Si tratta di un brand di moda, nato dalla passione di Cristina per essa. Crida crea abiti su misura per le donne, un marchio simbolo di autenticità e sostenibilità. In poche parole, attuamente Cristina porta alto il nome del made in Italy nel mondo.