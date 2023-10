Bufera Totti-Blasi: trapelano le voci dal tribunale | Chi può prendere gli orologi

Trapelano indiscrezioni dal tribunali sul caso degli orologi tra Totti e la Blasi, ecco a chi andrà il tutto.

Eppure nessuno lo avrebbe mai detto che tra loro sarebbe finita in questo modo. 20 anni di vita insieme. Quando i due si sono conosciuti erano poco più che dei ragazzini e hanno costruito insieme una bellissima famiglia. Poi cosa è successo?

All’inizio della loro storia d’amore Francesco era all’apice della sua carriera come capitano della Roma, lei invece, era una letterina nel programma di Gerry Scotti, Passaparola. Tutti hanno raccontato che l’ex calciatore per lei ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine.

3 figli, un matrimonio trasmesso addirittura in diretta TV. Poi però qualcosa è cambiato, Francesco ha più volte raccontato la sua versione dei fatti, affermando che Ilary lo tradiva ormai da diverso tempo. Lei di contro, non si è mai espressa, ma come si dice? Chi tace acconsente? Se non si è mai difesa da queste accuse un motivo dovrà pure esserci.

Insomma, una storia che con un colpo di fulmine è nata e come un fulmine a ciel sereno si è spenta. Ma forse i fan chiedevano che almeno finisse senza troppe guerre… Invece….

Totti e Blasi: le notizie dal tribunale

Ormai è già più di un anno che tutto questo caos è scoppiato. Inizialmente la colpa era stata data a Totti, reo, forse, semplicemente di essersi mostrato poco dopo la notizia della separazione con la sua nuova dolce metà. Una vera e propria guerra senza esclusione di colpi.

Tra i vari presunti o reali battibecchi sui figli e sulla possibilità o meno che stiano anche con i nuovi compagni dei genitori, una storia è balzata alle cronache, quella dei Rolex. Ricordate? Poco dopo la separazione Totti denuncia la sparizione dei Rolex che i due avevano in una cassetta in banca, Ilary li aveva prelevati dicendo che erano un regalo dell’ormai ex marito.

Le ultime dal tribunale

Intanto trapelano alcune indiscrezioni da tribunale i quasi ex coniugi si sarebbero incontrati in aula per il caso dei Rolex. Francesco Totti avrebbe voluto la presenza di un esperto per controllare l’autenticità dei Rolex. Ma la Blasi avrebbe riconsegnato solo 3 dei 7 orologi e l’ex capitano della Roma si dice pronto ad intraprendere ulteriori azioni legali nel caso in cui non vengano riportati tutti gli accessori in questione.

Al momento i pezzi sarebbero stati depositati all’interno di una cassetta di sicurezza cointestata, in attesa della decisione definitiva. Qualcuno paventava l’ipotesi di una specie di “affido condiviso”, con i due che possono prelevare i Rolex per indossarli, ma solo alla presenza dell’altro. Soluzione che appare alquanto improbabile.