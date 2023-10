Rai, firma top secret a Piazza Mazzini: chi si è accaparrata l’emittente | Lui sì che è un vero big

Rai, è arrivata la firma in Azienda. Chi ora fa parte della sua squadra.

Grandi cambiamenti e nuovi colpi di scena ancora in corso in Rai. Dopo le tante rivoluzioni messe in atto negli scorsi mesi ora pare che si stia per festeggiare una new entry. Certo, l’addio di Fabio Fazio che ha operato lì per la bellezza di 40 anni, è ancora un boccone decisamente molto amaro da digerire per i più.

Tanto più che a partire dal prossimi 15 ottobre 2023 lo vedremo nuovamente al timone del suo storico Che Tempo Che fa che andrà però in onda su Discovery. A seguirlo sulla nuova Rete le grandi amiche e stimatissime colleghe Filippa Lagerback e Luciana Litizzetto. Quest’ultima la troviamo anche a Tu si que vales su Canale 5 in veste di giudice.

Tra gli altri grandi addii ci sono quelli di Myrta Merlino, da settembre al timone di Pomeriggio Cinque, e di Bianca Berlinguer che è approdata su Rete 4 con una nuova edizione del suo storico talk, con un nome leggermente diverso. Immancabile è il suo storico opinionista, nonché grande amico di una vita, Mauro Corona.

Rai, chi si è accaparrata ora

Da Mediaset da più di un anno è arrivata la splendida Alessia Marcuzzi, felicissima del successo riscontrato dal suo Boomerissima, da lei stessa ideato. Ora però si sussurra dell’arrivo all’interno dei palinsesti dell’Azienda di Viale Mazzini di un personaggio molto amato dagli italiani. Stiamo parlando di un imprenditore di successo e un uomo molto affascinante.

Inoltre è molto chiacchierato per via della sua vita privata che difficilmente tale riesce a rimanere. Lui è attualmente single e vive per il suo lavoro nonché per il suo adorato figlio che cresce sereno e felice. Nonostante non stia più da tempo con la donna con la quale lo ha messo al mondo, il ragazzino non ha subito alcun trauma. Avete capito di chi stiamo parlando? Fuori il nome!

Un altro colpo a segno per Flavio Briatore

L’adolescente in questione è Nathan Falco e come mamma ha la bellissima Elisabetta Gregoraci. Dunque il professionista che ha firmato per la Rai è niente meno che Flavio Briatore. Lo troveremo al timone della nuova edizione di The Apprendice che andrà in onda nel corso della primavera del 2024 non più su Sky Uno ma su Rai 2.

In questi giorni Flavio sta invitando chi vuole provare a partecipare a mandare il suo curriculum vitae aggiornato all’indirizzo email da lui ben specificato. Insomma, i suoi fan ora hanno di che esultare. E intanto continuano a seguirlo con vivo sui Social, in particolare su Instagram, dove è molto attivo, per saperne sempre di più.