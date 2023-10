Veronica Gentili, l’avete mai vista prima del successo? Irriconoscibile è dire poco

L’avete mai vista Veronica Gentili prima del successo che ha oggi ottenuto? Ecco com’era da giovanissima la conduttrice.

Veronica Gentili classe 82 è una conduttrice e giornalista italiana. Nata a Roma, la conduttrice è figlia di un affermato avvocato e di una gallerista, purtroppo scomparsa 2 anni fa. Dopo aver ottenuto il diploma presso il liceo ginnasio statale Ternzio Mamiani, decide di diplomarsi presso l’Accademia nazionale di arte drammatica Silvio D’Amico.

Il debutto in teatro al fianco di un mostro sacro come Gigi Proietti avviene nello stesso anno del diploma, il 2006, portando in scena l’Otello di William Shakespeare. Qualche anno prima aveva gi debuttato al cinema in un lavoro di Gabriele Muccino. Insomma una carriera che serva andare a gonfie vele e che ben presto la porta a collaborare con alcuni dei programmi di maggiore spicco della TV.

Prima inizia a collaborare con Il Fatto Quotidiano, successivamente passa a La7 per condurre Piazzapulita e L’aria che tira. Poi passa a Mediaset dove si lascia notare per la sua bravura nella conduzione di programmi di attualità. Prima del ritorno alle reti Fininvest non manca una piccola parentesi Sky.

In ognuna delle sue esperienze lavorative la giornalista si è fatta notare per la sua bravura e professionalità, che l’hanno portata a sostituire Belen nella conduzione de Le Iene.

Veronica Gentili giovanissima

Proprio nelle scorse ore abbiamo visto Veronica nelle vesti di iena. Il suo approdo nel programma è arrivato come un fulmine a ciel sereno, andando a sostituire Belen Rodfriguez tra le vittime illustri del ciclone Berlusconi. Il buon presidente Mediaset ha deciso che alcuni personaggi non erano più adatti alla rete e ha deciso di sostituirli.

Intelligente, autoironica e anche piena di fascino, Veronica Gentili sembrava essere le scelta migliore. Una bellezza che conserva inalterata da quando era giovanissima.

Agli esordi

Al suo esordio Veronica Gentili era estremamente giovane e si presentava così, con lunghissimi capelli riccissimi e un look che già lasciava comprendere la fermezza del suo carattere. Moltissime le esperienze che durante la sua carriera, l’hanno arricchita umanamente e lavorativamente.

Ad oggi Veronica è un volto affermato del mondo dello spettacolo, a cui Mediaset ha affidato il suo programma d’inchiesta per eccellenza. Siamo certi rispetterà le aspettative.