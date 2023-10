Disastro Gf: durante la notte si è scatenato l’inferno | La concorrente ‘terrorizzata’

Si parla di disastro al GF. Il fatto è accaduto di notte. L’inferno in terra per l’inquilina.

Il padre di tutti i reality è entrato ormai nel vivo più che mai. Se nel corso delle primissime settimane i concorrenti, che da quest’anno si chiamano solo ed esclusivamente inquilini, poi hanno iniziato un poco alla volta ad affilare le unghie. Si sono creati dei gruppetti e le antipatie tra alcuni partecipanti sono più che evidenti.

Così come lo sono le simpatie e le prime cotte che però, a quanto sembra non sono affatto ricambiate. Non per nulla Giuseppe Garibaldi deve vedere sfumato il suo sogno d’amore con Samira che è super fidanzata e non interessata a lui, mentre Massimiliano Varrese ha incassato un sonoro due di picche dalla bellissima Heidi.

Giselda poi si sta dimostrando una donna con gli attribuiti e meno indifesa di quel che volesse far credere. Anita non si è dimostrata la grande amica che il bidello calabrese pensasse che potesse essere e ora ce l’ha a morte con la Baci. E Lorenzo, che di mestiere nella vita fa il calzolaio, colpisce a raffica con le sue opinioni con affermazioni molto forti. E per lui sul Web si parla persino di squalifica.

Disastro GF, di notte si è scatenato l’inferno per lei

Nel suo mirino oltre al già nominato Garibaldi che dopo un inizio esaltante e da grande protagonista sta vivendo decisamente sottotono la sua esperienza all’interno della Casa Più Spiata d’Italia, c’è pure un’ affascinante inquilina. E le sue ultime affermazioni su di lei hanno fatto saltare la classica mosca al naso al vasto popolo del Web che lo ha etichettato perlopiù come maschilista.

Fatto sta che la concorrente in questione, che è una vip, non gode per la verità della simpatia di alcuna persona dentro la Casa. E ciò ha lasciato molto perplesso anche Alfonso Signorini, l’accorto e carismatico conduttore. E dopo l’ennesimo gioco della verità, di notte, è scoppiato l’inferno per lei.

Beatrice Luzzi ancora nel mirino delle critiche dei compagni

A essere ancora una volta presa di mira da tutti gli altri inquilini è stata Beatrice Luzzi, ex star di Vivere e grandissima attrice oltre che donna di infinita classe. Paolo, il macellaio, ha iniziato a criticarla per la sua scelta di vestirsi di nero in puntata, quando solitamente era avvezza puntare sui colori, con il preciso scopo di fare la vittima. E poi eccole altre frecciatine da parte degli altri inquilini.

Tutti a sostenere che lei sia una gran falsa, che stia recitando e che abbia imparato un bel copione da lei stessa scritto. Lei ovviamente non ne può più di essere criticata dalla mattina alla sera e di non avere nemmeno una persona all’interno del reality che la appoggi. A volte si isola e versa qualche lacrima, poi torna più grintosa che mai, forte del grande amore che il pubblico prova per lei.