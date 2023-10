Canale 5, Maria De Filippi è esausta: “Ora te ne vai” | Chi l’ha fatta diventare una bestia

Maria De Filippi non ne può davvero più. “Ora te ne vai”, la sua frase che tuona in studio. Chi l’ha fatta arrabbiare.

Non c’è alcun dubbio, semmai ci sia mai stato, che sia lei ancora una volta la Regina indiscussa delle Reti Mediaset. La splendida Maria De Filippi è tuttora non solo una delle conduttrici più amate in assoluto dagli italiani di ogni età ma pure una delle più presenti sul Piccolo Schermo. E lo è praticamente ogni giorno.

Dal lunedì al venerdì, nel primo pomeriggio, la vediamo condurre, sempre seduta sulla famose scale, Uomini e Donne. Il sabato sera a Tu si que vales, dove è impegnata nel ruolo di giudice, mentre la domenica, poco dopo pranzo, la vediamo al timone di Amici. Inoltre a partire da gennaio, poco dopo le festività natalizie, la troviamo il sabato sera in prime time su Canale 5 con C’è Posta Per Te.

Dulcis in fundo sta lavorando sodo con il suo affiatatissimo team lavorativo alla prima e assai attesa edizione di Temptation Island Winter dopo l’incredibile successo che il viaggio nei sentimenti ha ottenuto in estate. Alla conduzione troveremo sempre il bravo Filippo Bisciglia, come ha annunciato raggiante lo stesso tramite un video Social.

Tra l’altro l’ex gieffino è stato presente anche alle prime puntate della nuova stagione del famoso dating show della mitica Queen Mary quando alcune coppie dell’ultima edizione estiva di Temptation Island sono apparse in studio per raccontarsi. Ed è apparso più in forma che mai. Come lo è Maria che quest’anno è più agguerrita che mai.

E a dirla tutta è proprio a Uomini e Donne che sta tirando fuori maggiormente le unghie. Dopo aver dato una sonora lavata di capo ad Aurora Tropea, storica nemica di Gianni Sperti, ora è stato il turno di un giovane uomo. Si tratta di un corteggiatore che con i suoi modi di fare l’ha fatta davvero molto arrabbiare. “Ora te ne vai”, gli ha intimato infatti la conduttrice.

Il corteggiatore Carlo nel mirino della conduttrice

Stiamo palando di Carlo che sta corteggiando la tronista Manuela. Lui la accusa di continuo per il fatto che, a suo avviso, lei lo metta un po’ troppo da parte nell’ultimo periodo, mettendo in atto anche alcune discussioni. ” Le dici anche quello che deve dire! Oh! Se non ti piace, prendi la porta e te ne vai“, queste sono state le esatte parole della conduttrice.

A quel punto il ragazzo ha spiegato che se lui si comporta così è per via della sua grande insicurezza. Alla fine ha addolcito con le sue varie spiegazioni la vedova Costanzo che con un dolcissimo sorriso stampato sul viso ha invitato lui e la tronista a ballare insieme al centro dello studio.