Stoccata ad Alfonso Signorini: tutti gli hanno voltato le spalle | È finita per sempre

Ennesima e fortissima stoccata ad Alfonso Signorini. Tutti quanti gli hanno senza se e senza ma, voltato le spalle.

Ha preso il via ufficialmente in prime time su Canale 5 lunedì 11 settembre 2023 la nuova edizione del padre di tutti i reality. Ovviamente era davvero tanta l’attesa di notare quali effettivi cambiamenti ci sarebbero stati all’interno del programma. Insomma, una cosa era pensarli sulla carta e ben altra vederli dal vivo.

Ed è anche per questo motivo che qualche imprevisto nonché errore di percorso c’è stato. I concorrenti, che da quest’anno si chiamano semplicemente inquilini, hanno iniziato ora tirare fuori le unghie e a mettere in atto tante strategie. E ciò lo stanno facendo perlopiù quelli non famosi. Fatto sta che sovente la tensione nella Casa Più Spiata d’Italia è a dir poco alle stella.

Le discussioni tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese sono praticamente all’ordine del giorno e, potremmo dire, pure della notte. Inoltre ora sono in rotta pure le bellissime Anita e Heidi. E che dire di Giuseppe Garibaldi? Il bidello calabrese non sta passando dei bei momenti. Sarebbe preoccupato per la salute della sua mamma oltre che abbattuto per il mancato interesse nei suoi confronti di Samira.

Alfonso Signorini, ennesima stoccata per lui

Lei, che indubbiamente bellissima e sensuale, è super fidanzata e ora appare anche alquanto infastidita dalle sue continue attenzioni. E infatti non mancano suoi sfoghi in tale direzione. Anche Lorenzo, il calzolaio, ha espresso il suo disappunto in tale direzione come la già nominata Anita. Insomma, di gatte da pelare per Signorini ce ne sono parecchie.

Fatto sta che ora pare che gli abbiano voltato le spalle. E ciò ovviamente gli ha procurato un grande dispiacere. A farlo però non sono stati gli attuali concorrenti del Grande Fratello ma comunque persone che fanno parte del vasto mondo dello Spettacolo e che lui conosce da tempo. Parliamo in qualche maniera di ex. E la stoccata è servita.

Gli ex vipponi gli hanno voltato le spalle

Difatti molti ex vipponi, molti dei quali hanno partecipato alla settima e super chiacchierata edizione del reality in versione vip, hanno accettato la corte professionale di Carlo Conti. Difatti li vediamo sfidarsi a Tale & Quale Show. Fra di loro annoveriamo Pamela Prati, Jo Squillo, Elettra Lamborghini, Alex Belli e Maria Teresa Ruta.

Sul settimanale familiare Nuovo possiamo leggere testualmente: ” Noi che eravamo trash lavoriamo in Rai e facciamo volare gli ascolti”. Si tratta chiaramente di una frase che fa chiaramente intendere una forte frecciatina nei confronti non solo di Signorini ma anche dell’ AD delle Reti Mediaset che lo scorso anno era intervenuto a gamba tesa nei confronti dei concorrenti.