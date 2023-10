Raoul Bova, la foto da censura sul set di Don Matteo: altro che prete!

Raoul Bova pubblica uno scatto su Instagram e le sue fa vanno tutte in visibilio. Altro che prete, gli anni non sembrano passare per lui.

Raoul Bova classe ’71 sembra proprio aver fatto un patto con il diavolo. Il tempo passa, ma per lui sembra essersi fermato. Uno dei sex simble della TV e del cinema italiano, le donne lo amano alla follia, ma d’altronde come dargli torto? Gli uomini dicono che non sappia recitare, ma in fondo un po’ di sano agonismo ci sta.

Quello che è certo è che l’attore, nato a Roma, non solo è bello, ma ha riscosso un grande successo, divenendo comunque uno degli attori più apprezzati in assoluto.

E dire che doveva fare il nuotatore da grande, ha praticato lo sport a livello agonista, salvo poi decidere di virare verso la recitazione. Una scelta compiuta quando era ancora molto giovane. Ad appena 20 anni nel 1991 si affaccia alla TV come “aiutante” nel programma televisivo “Scomettiamo che….?”.

Da quel momento in poi per lui una serie di ruoli in serie televisive e in film italiani anche di un certo spessore. Ha lavorato con molti registi riscuotendo l’apprezzamento da parte di ognuno di loro.

Raoul Bova uno dei bellissimi italiani

Nelle ultime ore Raoul Bova ha visto accendersi la luce dei riflettori su di se, per via della sua intervista a Belve, su cui è intervenuta anche la sua ex suocera Annamaria Bernarnardini De Pace, famoso avvocato matrimonialista, con quest’ultima che ha punzecchiato un po’ il nostro Raoul.

Lui dal canto suo, attualmente è impegnato con le riprese delle nuove puntate di Don Matteo e proprio durante una di queste di gode una pausa al sole per rilassare il corpo e la mente e lavorare al pieno delle sue forze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raoul Bova (@raoulbovagram)

Raoul Bova in Don Matteo

Il nostro caro Raoul Bova ha raccolto il testimone da Terence Hill e ha indossato gli abiti di Don Matteo. Inizialmente il pubblico è rimasto alquanto perplesso, abituato com’era a Terence, ma con il tempo ha iniziato ad apprezzarlo. Un prete giovane che continua ad affiancare i Carabinieri nelle loro indagini.

Questa volta però, Don Matteo, abbandona la cara vecchia bicicletta, per una più pratica e rombate moto. Le riprese delle nuove puntate sono iniziate e il pubblico è già impaziente.