Maria Chiara Giannetta, la sua riservatezza non è bastata: scoperto chi è il (famoso) fidanzato

La riservatezza dell’attrice Maria Chiara Giannetta non è bastata, ecco chi è il suo famoso fidanzato. Sono stati visti insieme.

Nata a Foggia nel 1992 Maria Chiara Giannetta è una delle giovani attrice più promettenti del panorama cinematografico italiano. Gli appassionati della serie Don Matteo la conosceranno nel ruolo di Amma Olivieri. Successivamente il suo successo è stato consolidato dall’interpretazione della protagonista Bianca Ferrando in Bianca.

Proprio quest’ultimo impegno le è valso la vittoria del Nastro d’Argento per le Grandi Serie. Il suo amore per la recitazione si lascia vedere quando lei è ancora una bambina. Ha soli 10 anni quando recita in alcuni spettacoli teatrali a livello amatoriale, nella sua Sant’Agata di Puglia dove trascorre buon parte della sua infanzia.

A 14 anni inizia a studiare seriamente e quindi ad appena 19 entra nel Centro Sperimentale di cinematografia di Roma. Nel 2021 il primo grande impegno teatrale con Chicago. Questo solo il primo dei copioni importanti in cui recita a teatro prima diapprodare nella fiction televisiva con il prete in bicicletta.

Giannetta quindi, alterna il teatro alla TV, in particolare le fiction. Grande soddisfazione per lei nel 2022 quando affianca Amadeus nella conduzione di una delle serate del festival di Sanremo. Ma con tutti questi impegni Maria Chiara ha anche tempo per l’amore? Sembra proprio di si.

Maria Chiara Giannetta e la sua vita privata

Maria Chiara Giannetta è una ragazza molto riservata, raramente si lascia andare a dichiarazioni sulla sua vita privata, preferisce farsi notare per la sua bravura come attrice, piuttosto che sulla cronaca rosa.

Ma per tutti coloro che non lo sapessero l’attrice è fidanzata da ben 6 anni con un personaggio famoso, il suo nome è Davide Marengo e lui è un affermato regista. “L’amore è fondamentale. Davide mi ha aiutato tantissimo, in molti momenti. Ci amiamo, e questo vuol dire far crescere l’altro a livello individuale, ma anche crescere come coppia”.

Chi è Davide Marengo

Di origini Napoletane Davide Marengo è un regista sia di cinema che di TV e da 6 anni vive la sua storia d’amore con Maria Chiara. A Roma ha iniziato a muovere i suoi primi passi iniziando dalla fotografia. Il suo primo lavoro è stato un documentario sulla musica popolare pugliese che aveva presentato a Venezia nel 2005.

Regista della terza stagione di Boris, ma anche per Sirene, Il cacciatore e adesso sta riscuotendo un grande successo con Un’estate fa. Insomma un uomo che nel suo ramo si è fatto conoscere per la sua grande bravura. I due non parlano spesso della loro storia e Maria Chiara ha ammesso “Non l’ho mai detto per protezione, avevo paura che dicendolo avrei dato il permesso alle altre persone di entrarci“.