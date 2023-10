Sanremo, trapelano già i primi nomi: la maggior parte sono punte di diamante di Amici

Sanremo, trapelano ora i primi, primissimi nomi dei concorrenti. Molti sono ex di Amici.

Maria De Filippi potrà di certo sfregarsi le mani e iniziare a festeggiare. A quanto pare al prossimo Festival, il 2024, che sarà anche l’ultimo che vedrà implicato nel duplice ruolo di conduttore e di direttore artistico Amadeus, vedrà come grandi protagonisti tanti talenti scoperti dalla vedova Costanzo.

Del resto è diventata ormai una piacevole consuetudine notare quanti cantanti che si sono fatti conoscere grazie alla partecipazione al padre di tutti i talent, abbiano calcato e pure con successo le scene del prestigioso palco del Teatro Ariston. Alcuni poi sono anche riusciti a vincere, lanciando dei veri e propri tormentoni.

Non per nulla artiste come Emma, Elodie e Annalisa Scarrone sono diventate delle star non solo del vasto mondo delle sette note ma dello Spettacolo in linea generale. E che dire di Marco Carta e Valerio Scanu? Loro, come la splendida Marrone, hanno pure vinto. Insomma, pare che Amici sia legato in qualche maniera con un filo rosso alla nota kermesse.

Sanremo, trapelati alcuni nomi, alcuni sono star di Amici

Amadeus poi è un grande esperto di musica e cerca sempre, come si suol dire, di ” stare sul pezzo”. Pertanto tende ad ascoltare con moltissima attenzione le nuove voci del panorama musicale e di captare quali siano i gusti del grande pubblico. Vuole infatti dare in pasto ai telespettatori qualcosa di unico, che sia in grado di farli divertire ma anche emozionare.

E ora le prime indiscrezioni sui giovani che saranno in gara stanno facendo felici i fan di Maria De Filippi che ora stanno seguendo i nuovi talenti all’interno della prestigiosa scuola. E chissà che anche questo rumors non sia di sprono per le nuove leve a dare il massimo durante le loro esibizioni. Tuttavia, chi sarebbero i nomi dei prossimi concorrenti legati ad Amici?

Cricca e Aaron pronti per il teatro Ariston

Due su tutti sarebbero quelli di Cricca e di Aaron che sono molto amici e che hanno partecipato entrambi alla scorsa edizione del padre di tutti i talent. Non sono arrivati alla finale, tanto agognata, ma sono comunque rimasti saldamente nei cuori dei numerosi telespettatori e loro estimatori. E per tutta estate sono stati impegnati in live in giro per l’Italia.

Tra gli altri nomi dei giovani si fanno quelli dei Santi Francesi direttamente da X Factor che. a onore del vero, in tantissimi vorrebbero rivedere in TV. Possibile è anche la presenza di Big Mama che lo scorso anno, nella serata dedicata espressamente ai duetti, aveva duettato con la divina Elodie.