Sabrina Ferilli, come si concia per andare a comprare il pane: “Così ricoverano il panettiere”

Sabrina Ferilli, come si veste l’attrice per andare a comperare un po’ di pane. Il vestito rosso fuoco e striminzito che fa sognare.

Quando nominiamo Sabrina Ferilli non stiamo solo parlando di una donna bellissima e sensuale, nonché dotata di un fascino magnetico e di un fisico esplosivo. No, ci stiamo pure riferendo a una grandissima artista con alle spalle tantissima gavetta e un curriculum di massimo rispetto. E oggi è tuttora sulla cresta dell’onda, oltre che uno dei volti più amati del vasto mondo dello Spettacolo.

Affermatissima attrice sia per il Grande sia per il Piccolo Schermo, è diventata sempre più una delle regine indiscusse della fiction nel nostro Paese. A stretto giro la vedremo in Gloria accanto a uno strepitoso e super affascinante Alessio Boni. Ora invece è impegnata ancora una volta nel ruolo di giurata a Tu Sì Que Vales.

Qui divide la scena insieme alla new entry Luciana Litizzetto, che ha preso il posto di Teo Mammucari, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e con la grandissima amica di vita Maria De Filippi. Le due si conoscono praticamente da una vita e si vogliono un gran bene. Collaborano da tempo insieme in TV e il loro affiatamento è ben palpabile.

Sabrina Ferilli, come è uscita per andare a comperare il pane

In passato l’attrice che è anche una bravissima conduttrice, l’abbiamo vista svolgere la mansione di giudice per la fase serale di Amici. Successivamente ci è tornata nelle vesti di ospite. E lo stesso fa a C’è Posta Per Te che va in onda a Gennaio, subito dopo le festività natalizie, il sabato sera in prime time su Canale 5.

Ovviamente ciò accade anche per l’immensa gioia dei suoi estimatori che sono decisamente molto ma molto numerosi. E per tutta estate costoro sono stati deliziati sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, da scatti e veloci video ove la sua bellezza è stata messa in risalto al massimo grado. E ora lei con un suo scatto li ha fatti ancora sognare. Come è uscita per andare a prendere il pane.

Sensualissima con un vestitino rosso e striminzito

Vestitino rosso corto e striminzito che aderisce come una seconda pelle al suo bellissimo corpo, dotato della classiche forme poste al punto giusto. Lei ha i capelli sciolti e il make up è elegante e raffinato, nonché studiato nei minimi dettagli. Non guarda in camera e lo sguardo è languido. Lei è sensualissima con quella sottoveste leggera rossa che le sta un incanto.

Il suo bel seno è in primo piano così come le sue labbra. Ovviamente i suoi followers nel vederla così sono andati letteralmente e immediatamente in estasi. C’è chi ha commentato che lei è ” bona come il pane”, suscitando anche l’ilarità della stessa artista che è stata sommersa di altri commenti lusinghieri oltre che di infiniti cuoricini palpitanti.