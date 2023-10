Elena D’Amario, chi è il giovane e fascinoso fidanzato: lui lo conoscete tutti ed è più famoso di lei

Elena d’Amario ha un nuovo amore, scopriamo di chi si tratta. Il ragazzo è un volto noto della televisione italiana.

Elena d’Amario per gli appassionati del talent show Amici di Maria De Filippi, non ha di certo bisogno di presentazioni. La bellissima ballerina, proprio tra i banchi della scuola più in vista d’Italia, si è fatta conoscere ed anche apprezzare, sia per la sua bravura nel ballo che per la sua bellezza.

Un fisico statuario che inaspettatamente, quando era solo un’allieva, le è costato anche l’apprezzamento della maestra Alessandra Celentano, che non è una cosa così scontata come può invece sembrare.

Nel programma la ragazza si era fatta notare e aveva intrapreso una relazione con il cantante Enrico Nigiotti, ma la love story è naufragata poco dopo essere usciti dalla scuola, per via di prospettive lavorative molto diverse. Grazie al talent Elena aveva vinto una borsa di studio e sarebbe dovuta partire per l’America.

Tornata in Italia, Maria De Filippi non ha esitato un attimo e l’ha voluta nuovamente nel talent, questa volta come ballerina professionista. In questa versione Elena si mette al fianco dei ragazzi per aiutarli a superare anche le coreografie più difficili. Insomma una vera e propria coach, anche se non lo è ufficialmente.

Elena D’Amario e il suo nuovo amore

Elena ama farsi conoscere per la sua bravura sul palcoscenico, un po’ meno per la sua vita privata. Una ragazza estremamente riservata a cui non piace che le telecamere si intromettano nella sua privacy. Raramente lascia intravedere la sua famiglia, fatta eccezione per la sua bellissima nipotina.

Ma questa volta le pagine rosa hanno acceso i riflettori su di lei e su quello che è il suo nuovo amore. Un volto noto della TV, estremamente apprezzato tra il pubblico, forse nemmeno tu che ci stai leggendo potresti mai immaginarlo. Si tratta di Massimiliano Caiazzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena d’Amario (@elenadamario)

Chi è Massimiliano Caiazzo

In verità le voci di una possibile storia tra i due si susseguivano già di diverso tempo, ma la conferma ancora non si era avuta, almeno di diretti interessati. Una conferma avvenuta attraverso un post Instagram. Per chi non lo conoscesse Massimiliano Caiazzo è un affermato attore, di qualche anno più giovane della ballerina

Lui è la star indiscussa di Mare Fuori, la fiction Rai che negli scorsi mesi aveva avuto moltissimo successo. I due sembrano essere molto innamorati, al punto che secondo alcuni occhi indiscreti lui “aspetta la fidanzata dopo ogni puntata della trasmissione di Maria De Filippi“.