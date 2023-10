Francesca Fagnani come una furia: la Rai le ha assestato un colpo durissimo | Questa è difficile da mandar giù

Francesca Fagnani, la giornalista Rai come una furia. Colpo durissimo per lei da parte dell’Azienda di Viale Mazzini. Il racconto dei fatti.

La nuova e attesa stagione di Belve è iniziata e pure con il botto potremmo dire. Non per nulla aprire le danze nel corso della primissima puntata è stato niente di meno che Stefano De Martino. Chiaramente la sua intervista era particolarmente attesa dopo che nel corso dell’estate ha detto nuovamente addio alla moglie Belen.

Lui ora è stato avvistato di paparazzi di Chi insieme alla giovane e bellissima Martina mentre lei fa coppia fissa con l’affascinante Elio. E sempre nel corso della stessa puntata è apparso pure un altro celebre ex della splendida showgirl argentina. Parliamo di Fabrizio Corona che ha pure parlato di lei.

Altra gradita ospite è stata Arisa che da quest’anno non ricopre più il ruolo di coach di canto ad Amici. Al suo posto è ritornata Anna Pettinelli, acerrima nemica di Rudy Zerbi. Insomma, la Fagnani ha voluto stupire ancora una volta i suoi numerosi spettatori che da febbraio 2023 possono seguirla non più in seconda serata ma in prime time, sempre su Rai 2.

Francesca Fagnani, colpo durissimo per lei da parte della Rai

La promozione per lei e per il suo talk è avvenuta poco dopo che lei ha co- condotto una serata del Festival di Sanremo 2023 accanto al mitico Amadeus e a uno strepitoso Gianni Morandi. Francesca aveva conquistato tutti quanti con la sua eleganza e la sua bellezza, oltre che con la sua bravura. Non per nulla lei è amatissima dagli italiani.

Fatto sta che ora la conduttrice avrebbe, per così dire, “ il dente avvelenato” con la Rai, azienda dove opera da anni con tanto successo. A quanto pare c’è qualcosa che non le è andato giù. Si parla, senza se e senza ma, di un colpo durissimo. E lei, che è una grande professionista e una persona assai schietta, ha detto tutto quanto sui Social.

Lei non condivide la decisione

In poche parole l’Azienda avrebbe bloccato l’intervista a Fedez a Belve. Ora, lo ricordiamo per dovere di cronaca, il rapper e produttore è ricoverato Fatebenefratelli. La giornalista, dopo aver sottolineato che ora la cosa fondamentale sia che l’artista stia bene, ha ammesso che la voce lanciata da TvBlogo sia vera. Ovvero sì, la Rai avrebbe bloccato ogni cosa e lei non lo ritiene affatto giusto.

“ Non condivido questa decisione né Belve ha mai tolto la voce a nessuno. Magari non finirà così”, ha scritto in una Storia la Fagnani. Insomma, mai dire mai. E conoscendo la sua determinazione e il suo caratterino niente male, i suoi numerosi estimatori sono pronti a giurare che prima o poi vedremo il marito della Ferragni in studio con lei.