Diletta Leotta, il primo viaggio in aereo con la bimba: come sono state beccate intenerisce tutti

Diletta Letta affronta il suo primo viaggio in aereo con sua figlia. Immortalata in questo modo, andiamo a vedere.

Diletta Leotta classe ’91 è una conduttrice televisiva e anche radiofonica. In molti la conoscono, soprattutto i nostri maschietti, per la sua presenza a bordo campo, pronta a cogliere sempre le impressioni a caldo dei calciatori, per i microfoni di Dazn.

In questa prima parte del campionato di calcio di Serie A, i fan hanno dovuto fare a meno della sua presenza, in quanto Diletta aveva un impegno molto importante. Ad Agosto Diletta è diventata mamma per la prima volta e al momento le sue priorità sono altre, anche se non nasconde di voler tornare al suo lavoro.

Bella e anche piuttosto brava nel suo lavoro, Diletta sembra essere perfettamente a suo agio di fronte alle telecamere, così a suo agio che ha vissuto una vera e propria gravidanza mediatica. Non solo sulla sua pagina Instagram ha pubblicato moltissimi scatti con il pancione, ma si è anche dedicata ai suoi podcast parlando di maternità a modo suo.

E adesso? Adesso Diletta si sta riscoprendo una mamma, sta imparando ad essere una mamma, proprio come fanno tutte al primo figlio.

Diletta Leotta in viaggio con la sua Aria

Come ogni mamma sa bene, le prime volte con i bambini sono sempre le più emozionanti, quelle che nascondono maggiore agitazione, perché in fondo ogni mamma procede per sperimentazione e per esperienze. Nessun bambino è uguale all’altro e ogni esperienza sarà vissuta in maniera differente.

Tra le tante prime volte, ci sono i viaggi e Diletta ha affrontato il suo promo viaggio in aereo con la piccola Aria. Un’emozione che ha deciso di condividere con i suoi follower su Instagram.

Sì, viaggiare….

Per ovvi motivi, questo sarà solo il primo di moltissimi viaggi che Aria dovrà affrontare insieme alla sua mamma. Un via vai indispensabile considerando che il papà, Loris Karius è il portiere del Newcastle. Quindi molto probabilmente la piccola dovrà affrontare molte trasferte per stare il più possibile insieme al papà.

Una piccola famiglia quella di Diletta, molto unita. Tra lei e Loris è stato amore a prima vista e non si sono più lasciati, decidendo in pochissimo tempo di mettere al mondo la loro piccola, il loro unico e vero gioiello.