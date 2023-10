Matilde Brandi, l’annuncio improvviso la lascia senza fiato: la figlia ora è più famosa di lei

Matilde Brandi e l’annuncio improvviso che lascia tutti senza parole, la figlia lo ha fatto veramente. I fan senza fiato.

Matilde Brandi classe ’69 è una delle show girl che tra gli anni ’90 e 2000 ha ottenuto maggiore successo. Ballerina, conduttrice e attrice sono molti i programmi TV in cui l’abbiamo vista impegnata, grazie anche alla sua bellezza mozzafiato.

Nata a Roma, nel 1990 entra nel Balletto di Roma e nello stesso anno esordisce anche in TV prendendo parte al corpo di ballo di Club, programma di Gigi Proietti. Il suo successo è stato istantaneo, era molto nota già l’anno successivo quando prende parte a Fantastico, lo show del sabato seta con Raffaella Carrà e Jonny Dorelli.

Da questo momento in poi la sua carriera è stata in continua ascesa, ha preso parte a Buona Domenica, ma anche a Re per una notte, Fantastica italiana e molte altre trasmissioni. È stata una delle ballerine più importanti della rete Rai.

Matilde non si è quasi mai fermata, a parte qualche piccola pausa dagli schermi. Nel 2020 ha preso parte al Grande Fratello Vip, da settembre dell’anno successivo è ospite fissa a Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero su Rai2.

Cosa ha fatto la figlia di Matilde Brandi

Una donna piuttosto riservata, non si sa molto sulla sua vita privata, se non che è stata legata all’attore Paolo Calissano e poi al commercialista Marco Costantini da cui nel 2006 ha avuto le sue gemelle Aurora e Sofia. La storia d’amore con Marco Costantini è poi finita nel 2020, ma l’amore che lega Matilde alle sue figlie è immenso.

Nelle ultime ore, a far parlare di se Aurora, che sembra voler calcare le orme della mamma e tra pochissimo la vedremo in TV. Dove? Nel programma Il Collegio, che andrà in onda sulla Rai, ad annuncialo Matilde sul suo profilo social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Il Collegio

Il Collegio è il format pensato da Rai, in cui ragazzi tra i 13 e i 17 anni si mettono in gioco, frequentando le lezioni di cattivissimi professori. Indosseranno una divisa per tutti uguali, non potranno utilizzare il cellulare e nemmeno truccarsi.

Aurora, figlia di Matilde Brandi, insieme a lei anche la figlia di Carmen di Pietro, Carmelina Iannoni. Per il programma è la prima volta che le porte si aprono anche ai personaggi di volti noti dello spettacolo, prima d’ora non era mai successo.