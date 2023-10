Gemma Galgani senza fiato: il bacio improvviso l’ha fatta capitolare | Dettagli scottanti a Uomini e Donne

Gemma Galgani, la splendida dama torinese, parla di bacio improvviso che l’ha messa ko. I dettagli.

Se pensiamo al fitto parterre delle dame la prima che ci viene in mente è certamente lei, la mitica Gemma Galgani. Acerrima nemica di Tina Cipollari, storica opinionista del dating show di Canale 5, è tra le più longeve del programma. Non per nulla ne fa parte da più di dieci anni. Oggi è ancora alla ricerca del vero amore, quello con la A maiuscola, e del Principe Azzurro.

Lei, del resto, è una donna profondamente sensibile e romantica. Dopo un’estate trascorsa perlopiù a Cuba. è tornata in studio più bella e radiosa che mai. Elegantissima ha iniziato a fare le prime conoscenze anche di alcuni nuovi affascinanti cavalieri. Insomma, fin da subito ha messo in chiaro il fatto che sarà ancora lei la grandissima protagonista del Trono Over.

Tuttavia nei periodi estivi si era mormorato del fatto che lei potesse non essere più presente alla Corte di Maria per il fatto che avesse trovato un compagno fuori dalla TV. E ovviamente tale situazione non può sussistere se si vuole partecipare a Uomini e Donne. Ed è per questo motivo che non troviamo ora in studio Riccardo Guarnieri che a quanto pare oggi si è fidanzato.

Gemma Galgani e il bacio improvviso che l’ha fatta capitolare

La Galgani ha già avuto modo di discutere anche in maniera alquanto animata con la vamp così come con un’altra grande protagonista dello show. Parliamo di Aurora Tropea che ha dato vita a diatribe molto forti pure con Gianni Sperti con il quale non è mai andata d’accordo. Tornando a Gemma, ora ha scaldato i cuori dei suoi fan con il racconto di un bacio improvviso che l’ha fatta capitolare.

E ha parlato di uno, udite udite, decisamente bello e passionale da mozzare il fiato. Non ha nemmeno lesinato l’aggiunta di alcuni dettagli. Insomma, la dama è stata felice di condividere con i suoi estimatori il racconto di un momento tanto speciale. E per farlo ha scelto le pagine del magazine ufficiale della trasmissione.

Lei in estasi

Tuttavia il famoso bacio appartiene al passato e si tratta del primo che si scambiarono lei e il suo ex Giorgio Mainetti. Se lo scambiarono in strada, a Genova. Stavano camminando quando improvvisamente si fermarono entrambi, si osservarono e lì arrivo la magia. ” Giorgio mi prese il viso tra le mani e ci perdemmo in un bacio stupendo e interminabile, incuranti del traffico…”, queste le sue prime parole.

Lui le sciolse anche i capelli che portava legati e quando si staccarono lei era in estasi. ” Quando riuscimmo a staccare le nostre labbra mi sentii letteralmente inebetita, trasognata e incredula come una sorta di estasi…”, ha raccontato poco dopo. Dopo quel bacio ne arrivarono tanti altri da parte di Giorgio e con lui visse, a sua detta, un periodo molto romantico e passionale insieme.